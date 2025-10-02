Робота "Диких шершнів": скільки ударних дронів РФ збили перехоплювачі Sting (відео)

Протягом останнього року дрони-перехоплювачі стали одним із ключових і відносно недорогих засобів протидії російським ударним безпілотникам. Серед них особливе місце посідає розробка української компанії "Дикі Шершні" — зенітний дрон Sting, який уже використовується Силами оборони України.

За словами керівника компанії Алекса Росліна, опублікованими в Financial Times, з травня 2025 року дрони Sting знищили близько 600 повітряних цілей, включно з іранськими ударними БПЛА "Shahed-136/Герань-2" і приманочними дронамі "Гербера". Зазначимо, що перше підтверджене відео ураження "Гербери" з'явилося 13 травня, а "Шахеда" — 19 травня.

Ефективність дронів Sting проти "Шахедів" і "Гербер" варіюється від 60% до 90%, що вважається високим показником. Однак для надійного перехоплення однієї цілі, як зазначили аналітики Defense Express, у середньому потрібно до трьох дронів Sting. Таким чином, для знищення 600 російських безпілотників українські сили залучили щонайменше 1800 перехоплювачів.

Вартість одного Sting становить близько 2100 доларів, що робить загальну ціну перехоплення "Шахеда" близько 6300 доларів — значно дешевше порівняно із застосуванням зенітних ракетних комплексів. Водночас ця сума відображає лише "голу" вартість дронів і не охоплює витрат на засоби виявлення, навчання операторів і логістику.

Рослін наголосив, що навіть з урахуванням цих чинників дрони-перехоплювачі вже зайняли своє місце в багатошаровій системі української ППО, забезпечуючи гнучкість і економічність. За його словами, компанія "Дикі Шершні" активно розширює виробництво Sting для покриття зростаючих потреб фронту.

Особливості дронів Sting

Sting являє собою класичний квадрокоптер з великим куполом, усередині якого розміщені бойова частина і камера. Управління здійснюється оператором із землі через окуляри віртуальної реальності, що дає змогу пілоту спостерігати політ у реальному часі й точно виводити дрон на ціль.

Розробка оснащена системою наведення на основі штучного інтелекту, що забезпечує більш високу точність перехоплення. Аналогічні моделі вже застосовували для ураження російських розвідувальних БПЛА, що діють на великій висоті та виконують завдання коригування артилерійського і ракетного вогню.

Нагадаємо, українська компанія-розробник "Дикі Шершні" представила оновлену версію зенітного дрона Sting, який встановив новий рекорд швидкості. Якщо раніше апарат розвивав до 315 км/год, то тепер цей показник перевищив попередній максимум.