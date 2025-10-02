Работа "Диких шершней": сколько ударных дронов РФ сбили перехватчики Sting (видео)

В течение последнего года дроны-перехватчики стали одним из ключевых и относительно недорогих средств противодействия российским ударным беспилотникам. Среди них особое место занимает разработка украинской компании "Дикие Шершни" — зенитный дрон Sting, который уже используется Силами обороны Украины.

По словам руководителя компании Алекса Рослина, опубликованным в Financial Times, с мая 2025 года дроны Sting уничтожили около 600 воздушных целей, включая иранские ударные БПЛА "Shahed-136/Герань-2" и приманочные дроны "Гербера". Отметим, что первое подтвержденное видео поражения "Герберы" появилось 13 мая, а "Шахеда" — 19 мая.

Эффективность дронов Sting против "Шахедов" и "Гербер" варьируется от 60% до 90%, что считается высоким показателем. Однако для надежного перехвата одной цели, как отметили аналитики Defense Express, в среднем требуется до трех дронов Sting. Таким образом, для уничтожения 600 российских беспилотников украинские силы задействовали не менее 1800 перехватчиков.

Стоимость одного Sting составляет около 2100 долларов, что делает общую цену перехвата "Шахеда" порядка 6300 долларов — значительно дешевле по сравнению с применением зенитных ракетных комплексов. Вместе с тем данная сумма отражает лишь "голую" стоимость дронов и не включает расходы на средства обнаружения, обучение операторов и логистику.

Рослин подчеркнул, что даже с учетом этих факторов дроны-перехватчики уже заняли свое место в многослойной системе украинской ПВО, обеспечивая гибкость и экономичность. По его словам, компания "Дики Шершни" активно расширяет производство Sting для покрытия растущих потребностей фронта.

Особенности дронов Sting

Sting представляет собой классический квадрокоптер с крупным куполом, внутри которого размещены боевая часть и камера. Управление осуществляется оператором с земли через очки виртуальной реальности, что позволяет пилоту наблюдать полет в реальном времени и точно выводить дрон на цель.

Разработка оснащена системой наведения на основе искусственного интеллекта, что обеспечивает более высокую точность перехвата. Аналогичные модели уже применялись для поражения российских разведывательных БПЛА, действующих на большой высоте и выполняющих задачи корректировки артиллерийского и ракетного огня.

Напомним, украинская компания-разработчик "Дикие Шершни" представила обновленную версию зенитного дрона Sting, который установил новый рекорд скорости. Если ранее аппарат развивал до 315 км/ч, то теперь этот показатель превысил предыдущий максимум.