Пережене поїзд: "Дикі шершні" розігнали зенітний дрон Sting до рекордної швидкості (відео)

Українська компанія-розробник "Дикі Шершні" представила оновлену версію зенітного дрона Sting, який встановив новий рекорд швидкості. Якщо раніше апарат розвивав до 315 км/год, то тепер цей показник перевищив попередній максимум.

Related video

Точних параметрів виробник поки що не розкриває, проте опубліковане відео дає змогу візуально порівняти динаміку польоту із записом від 11 серпня, коли фіксувалася швидкість 315 км/год. Про це повідомляє Defense Express.

Політ заенітного дрона Sting на високій швидкості

За оцінкою експертів, новий результат досягнуто з урахуванням польотного навантаження, еквівалентного бойовій частині. Ще на стадії випробувань у вересні 2023 року прототип Sting показував швидкість до 325 км/год, однак це було без додаткової ваги.

Зазначається, що для бойової версії показник вище 315 км/год означає якісний технологічний ривок. Адже висока швидкість відіграє ключову роль:

дає змогу швидше наздоганяти цілі та вражати їх ще до виходу за межі радіусу дії дрона;

підвищує ймовірність знищення більшої кількості цілей за один виліт;

дає оператору шанс на повторну атаку, якщо перша виявилася неуспішною.

Кадри бойової роботи зенітного дрона Sting

"У цьому випадку швидкість потрібна не для рекорду, а з дуже конкретною метою — ефективного перехоплення російських розвідувальних БПЛА і "Шахедів"", — підкреслюють аналітики.

За їхніми словами, створення зенітного дрона для боротьби з баражувальними боєприпасами — завдання технологічно складне. Наприклад, у США пішли "дорогим шляхом", фактично перетворивши дрон на повноцінну зенітну ракету з двигуном і системою самонаведення. Україна ж робить ставку на більш доступне і масове рішення: багатофункціональні безпілотники, які здатні виконувати перехоплення без високої вартості та складної електроніки.

Дрон ЗСУ — деталі

Нагадаємо, безпілотник Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, який містить боєголовку і камеру. Дрон управляється за допомогою окулярів віртуальної реальності та оснащений системою наведення на основі ШІ.

Безпілотник раніше вже проходив модернізацію. Зокрема, у лютому було опубліковано відео, де дрон зміг розігнатися до 200 км/год на висоті 1046 метрів.