Операторы дронов ВСУ стали приоритетной целью для ВС РФ: бойцы рассказали детали

Вооруженные силы России все активнее нацеливаются на украинских операторов беспилотников, обозначив их как главную угрозу и "целью номер один". Это подчеркивает колоссальное влияние этих кадров на ход боевых действий.

По словам украинских бойцов, противник использует большой арсенал средств поражения, включая ракеты, бомбы и артиллерию для нанесения ударов по предполагаемым позициям операторов. Об этом говорится в материале Business Insider.

Украинские беспилотники сегодня выполняют широкий спектр задач: от разведки и корректировки артиллерии до нанесения ударов по бронетехнике. Особенно эффективными стали дроны-камикадзе, которые за счет низкой стоимости способны уничтожать дорогостоящие цели.

Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Так недорогой квадрокоптер за несколько сотен долларов может вывести из строя танк или БМП стоимостью в миллионы. Причем по последним оценкам, на действия дронов в боях приходится до 70% потерь обеих сторон в войне.

В этом контексте становится понятным почему в приоритете неприятеля операторы БПЛА Сил обороны. Офицер ВСУ и бывший заместитель командира батальона 3-й штурмовой бригады Артем отметил, что в начале полномасштабной войны операторы редко становились мишенью. Однако сейчас активность противника по их поиску значительно возросла. По его словам, чем опытнее становятся пилоты, тем выше ценность их нейтрализации для ВС РФ.

Конечно же в такой ситуации украинские операторы беспилотных систем принимают дополнительные меры — чаще работают из более прочных убежищ, глубоких подвалов, а также часто меняют местопложение, не оставаясь долго на одном месте.

Важно

Работа "Диких шершней": сколько ударных дронов РФ сбили перехватчики Sting (видео)

В свою очередь старший научный сотрудник британского аналитического центра RUSI Джастин Бронк в своем августовском отчете подчеркнул, что потери среди украинских операторов дронов стремительно возросли весной и летом текущего года. Это говорит о том, что охота на дроноводов стала одним из новых приоритетов российской армии, что подтверждает решающее значение беспилотных технологий в современной войне.

Напомним, как сообщили в Defence Blog, на украинском фронте использование дронов выросло беспрецедентными темпами, но соответственно увеличились и масштабы применения средств РЭБ. В связи с этим становится актуальным вопрос введения в бой новых БПЛА — недорогих и надежных.

В материале Financial Times, посвященном зенитным дронам, которые применяются в Украине, авторы попытались оценить стоимость не отдельного дрона-перехватчика, а полного комплекса. Приблизительно один комплект стоит порядка 35 тысяч долларов.