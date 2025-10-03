Дроны-перехватчики против "Шахедов": сколько стоит инфраструктура для зенитных БпЛА, — аналитики

Применение дронов-перехватчиков, как и любого боеприпаса, сопряжено с расчетами их стоимости. В этом контексте чаще всего упоминают только цену перехватчика, но “голая” стоимость техники — лишь часть полной суммы, и в расчет надо включать всю инфраструктуру беспилотной системы.

В материале Financial Times, посвященном зенитным дронам, которые применяют, в том числе, в Украине, авторы попытались оценить стоимость не отдельного дрона-перехватчика, а полного комплекса. Сюда входят пусковые системы, наземные станции, программное обеспечение, подготовка операторов и эксплуатационные расходы.

На примере с дроном-перехватчиком Hunter (вероятно, новым решением от Piranha Tech) редакция FT условно распределила расходы: до $15 000 — на наземную станцию управления, до $8 000 — на наземное оборудование и ПО, еще $8 000 — на катапульту для запуска, и порядка $4 500 — на сам дрон. В сумме это дает примерно $35 500 на комплект.

При этом эксперты из Defense Express отмечают, что источники стоимости в материале FT не раскрываются, а представленные цифры следует рассматривать как демонстративные. Они подчеркивают, что опираться лишь на цену дрона — неправильно. Для построения эффективной защиты на базе перехватчиков требуется множество наземных станций, десятки и сотни пусковых устройств, резервные дроны (по две машины на цель) и подготовленные операторы. К тому же реальная эффективность перехвата далеко не 100%, что увеличивает потребление ресурсов.

Тем не менее даже с учетом всех сопутствующих затрат перехватные дроны остаются значительно дешевле зенитных ракет. Это было особенно заметно при перехватах российских БПЛА "Гербера" над Польшей, где разница между стоимостью приманок-дронов и израсходованных на них ракет оценивалась в десятки раз.

Дроны-перехватчики ВСУ — детали

Напомним, 2 октября народна депутатка Марьяна Безгулая подняла вопрос об эффективности дронов-перехватчиком и системы ПВО в целом. Речь шла о том, что есть много заявлений об использовании зенитных беспилотников, но почему-то фиксируется слишком много попаданий "Шахедов" во время обстрелов ВС РФ.

Ранее сообщалось, что эффективность применения дронов-перехватчиков остается предметом дискуссий в кругах военных экспертов. В связи с этим, Фокус выяснял, какие технические и кадровые преграды еще нужно преодолеть и какие новые угрозы ждут украинское небо.