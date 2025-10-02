"Хаос в ПВО": Безуглая заявила, что Украина не имеет единого плана защиты неба

Народный депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram ответила на сообщение соучредителя и главного редактора "Бабеля" Екатерины Коберник, которая на своей странице в Facebook задала вопрос об обещанных дронах-перехватчиках и эффективности системы ПВО. Депутат признала, что интегрированного плана противовоздушной обороны в Украине пока нет.

Related video

По информации с личной страницы Екатерины Коберник в Facebook, она напомнила, что власть на разных уровнях — от президента до руководства АОЗ — уверяла о начале массового производства дронов-перехватчиков в начале осени. По ее словам, производители тогда предупреждали, что контракты не заключены и производство в обещанные сроки невозможно.

Коберник отметила, что уже с начала октября Россия проводит непрерывные массированные дроновые атаки, которые наносят точные удары, а часть их последствий не отражается в открытой статистике. Она задала ряд вопросов относительно координации системы перехватчиков с ПВО, ответственных за это направление и наличия единого плана действий.

Публикация Екатерины Коберник в Facebook Фото: Скриншот

"Вопросов много, но основной — так а что с обещанными перехватчиками? Как работает эта система? Она же не может быть лоскутной — где кто запустил, там и сбили. Должна же как-то координироваться с ПВО. Кто отвечает за это направление? Есть аналог Линии дронов? Кто там Мадьяр? У нас точно все идет по плану?", — говорится в заметке.

В ответ Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале отметила, что такого плана действительно нет. Она охарактеризовала ситуацию как хаотичную, поскольку в сфере противодействия дронам одновременно действуют различные структуры — Силы беспилотных систем, Генштаб, Воздушные силы, правительственные учреждения, местные администрации и частные инициативы. По ее мнению, каждый из участников процесса работает отдельно, без интегрированной системы управления.

Публикация Марьяны Безуглой в Telegram Фото: Скриншот

"Плана нет, Катерина. Даже не хочу писать, какой хаос. Силы беспилотных систем (Мадьяр), Генштаб, Воздушные силы, Мини, Кабмин, частные инициативы, местные администрации... Этот ансамбль играет разные мелодии, и вся совокупность эффективность есть. Но интегрированной системы ПВО нет", — отметила Марьяна Безуглая.

Ранее Фокус писал, что Европа готова установить зону ПВО над территорией Украины. Согласно плану западных военных, под защитой от российских дронов и ракет окажутся сперва западные регионы, а затем действие ПВО расширят на почти половину страны.

Также сообщалось, что в составе Воздушных сил ВСУ появится новый род войск, предназначенный для отражения воздушных атак России с помощью беспилотников.