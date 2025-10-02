"Хаос в ПВО": Безуглая заявила, что Украина не имеет единого плана защиты неба
Народный депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram ответила на сообщение соучредителя и главного редактора "Бабеля" Екатерины Коберник, которая на своей странице в Facebook задала вопрос об обещанных дронах-перехватчиках и эффективности системы ПВО. Депутат признала, что интегрированного плана противовоздушной обороны в Украине пока нет.
По информации с личной страницы Екатерины Коберник в Facebook, она напомнила, что власть на разных уровнях — от президента до руководства АОЗ — уверяла о начале массового производства дронов-перехватчиков в начале осени. По ее словам, производители тогда предупреждали, что контракты не заключены и производство в обещанные сроки невозможно.
Коберник отметила, что уже с начала октября Россия проводит непрерывные массированные дроновые атаки, которые наносят точные удары, а часть их последствий не отражается в открытой статистике. Она задала ряд вопросов относительно координации системы перехватчиков с ПВО, ответственных за это направление и наличия единого плана действий.
"Вопросов много, но основной — так а что с обещанными перехватчиками? Как работает эта система? Она же не может быть лоскутной — где кто запустил, там и сбили. Должна же как-то координироваться с ПВО. Кто отвечает за это направление? Есть аналог Линии дронов? Кто там Мадьяр? У нас точно все идет по плану?", — говорится в заметке.
В ответ Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале отметила, что такого плана действительно нет. Она охарактеризовала ситуацию как хаотичную, поскольку в сфере противодействия дронам одновременно действуют различные структуры — Силы беспилотных систем, Генштаб, Воздушные силы, правительственные учреждения, местные администрации и частные инициативы. По ее мнению, каждый из участников процесса работает отдельно, без интегрированной системы управления.
"Плана нет, Катерина. Даже не хочу писать, какой хаос. Силы беспилотных систем (Мадьяр), Генштаб, Воздушные силы, Мини, Кабмин, частные инициативы, местные администрации... Этот ансамбль играет разные мелодии, и вся совокупность эффективность есть. Но интегрированной системы ПВО нет", — отметила Марьяна Безуглая.
