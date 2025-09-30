Европа готова установить зону ПВО над территорией Украины: какие регионы прикроют от РФ (карта)

Европейские страны должны показать Российской Федерации готовность защищаться и поэтому могут распространить зону противовоздушной обороны на часть областей Украины, написало медиа The Telegraph. Таким образом Кремль увидит, что Европа готова себя защищать, даже без участия Соединенных Штатов Америки, которые не идут дальше простой воинственной риторики.

Related video

Решение о распространении европейской системы ПВО на Украину еще не принято, но о нем будут говорить до пятницы 3 октября во время совещания в Копенгагене, пояснило медиа. Планируют защиту для ряда западных областей и других регионов, и надеются, что сбивание безэкипажных средств поражения, дронов и ракет, не спровоцирует эскалацию РФ.

О зонах ПВО над западом Украины написал международный обозреватель The Telegraph Роланд Олифант. По его мнению, европейцы решили как-то отреагировать на провокации президента РФ Владимира Путина, который в течение 10 дней посылал дроны на Польшу и Данию и самолеты на Эстонию. Согласно плану западных военных, под защитой от российских дронов и ракет окажутся сначала западные регионы, а затем действие ПВО расширят почти на половину страны — вплоть до реки Днепр.

Медиа опубликовало ориентировочную карту Украины с зоной, которую может в будущем защитить европейская система ПВО. Видим, что зона охватывает все западные области, часть северных (например, Житомирская область), центральных (Винницкая, часть Черкасской и Кировоградской) и южных (Одесская, часть Николаевской). Кроме того, "колпак" накроет Киев, Киевскую область и все четыре АЭС.

Система ПВО — получат защиту западные и другие регионы Украины

В статье объясняется, что европейцы должны показать РФ, что они могут действовать без поддержки США, даже с учетом, что вдруг появилась воинственная риторика в Белом доме. Еще одна задача — продемонстрировать, что они готовы действовать силой для собственной самозащиты. Для этого нужно было бы распространить зону ПВО на часть Украины. Европа обоснует это потребностями безопасности и надеется, что РФ такое допустит, написал обозреватель.

"Мы должны признать, что наше влияние на будущее континента прямо пропорционально нашей готовности применять силу — и рисковать — защищать ее. Одним из вариантов, предложенных группой высокопоставленных западных политиков и солдат, является установление щита противовоздушной обороны над Западной Украиной, чтобы сбить российские ракеты и беспилотники, с возможностью в конечном итоге расширить этот щит — эффективную бесполетную зону — над самим Киевом", — говорится в статье.

Впрочем, The Telegraph напомнило о еще одном вызове, на который Европа пока не начала реагировать. Речь идет о возможности гибридного вторжения РФ, о котором европейцев предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

Система ПВО и обстрелы Украины

Фокус писал о серии массированных обстрелов Украины, в которых РФ применили по полтысячи средств поражения — дронов и ракет различных типов. Один из таких ударов состоялся 20 сентября: были разрушения в Киеве, Днепре, Николаеве.

Кроме того, в сентябре же произошли инциденты в воздушном пространстве Европы. В частности, в Польше обнаружили почти два десятка российских "Гербер", которые направлялись в аэропорт в Жешуве, и неизвестные БПЛА, которые остановили работу аэропортов Осло и Копенгагена. Также было минимум два инцидента с самолетами. Первый — пролет трех бомбардировщиков МиГ-31 над Эстонией и два самолета ВС РФ, которые приблизились на 100 м к военному кораблю Германии в Балтийском море.

Напоминаем, 30 сентября Служба внешней разведки РФ предупредила о диверсиях против Польши, которые проведут белорусские и российские военные.