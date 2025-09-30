РФ предупредила Польшу о вторжении "диверсантов" из РДК и полка Калиновского: реакция Украины

Российская Федерация предупредила Польшу о якобы проникновении диверсионных групп, которые будут угрожать объектам инфраструктуры. В Центре противодействия дезинформации при Совете безопасности и обороны Украины, свою очередь, предупредили об провокации гибридного вторжения в европейскую страну.

Служба внешней разведки РФ уверяет, что в Польше будут действовать бойцы Сил обороны Украины под видом российских и белорусских ДРГ, говорится в Telegram-канале росСМИ "РИА Новости". Спецслужбы заявили, что таким образом украинцы пытаются втянуть в войну страны НАТО. Согласно плану, диверсанты сдадутся в руки польских правоохранителей и дадут показания о том, что это действия россиян.

Российские журналисты объяснили, что СВР и ФСБ РФ детализировали предупреждение, которое впервые появилось в субботу 27 сентября. Россияне написали, что за подготовкой ДРГ стоит якобы Великобритания: ожидают чрезвычайных событий, среди прочего, на АЭС. В свежем заявлении спецслужбы уверяют, что в роли диверсантов якобы будут выступать бойцы двух подразделений Сил обороны Украины. Первое подразделение — "Российский добровольческий корпус" (РДК), в состав которого входят граждане РФ, второй — бойцы полка им. Кастуся Калиновского, граждане Беларуси. Отряд "диверсантов" забросят на территорию Польши и они, вероятно, попытаются повредить объект критической инфраструктуры. После задержания этих людей покажут медиа и они расскажут, что действуют якобы по приказу ВС РФ.

Российские спецслужбы предупредили, что операция с "ДРГ" — это план ГУР Минобороны и польских специалистов. Главная цель — показать Европе вторжение РФ и "раскручивание маховика эскалации Москвой", считают в Кремле. После этого, как ожидает СВР, наступит "максимально жесткий, желательно военный" ответ Европы.

Провокации РФ — СВР о ДРГ в Польше Фото: Скриншот

Провокации РФ — СВР о РДК и полк Калинвоского в роли ДРГ в Польше Фото: Скриншот

Провокации РФ — какова реакция СНБО Украины и военных

В Telegram-канале РДК пока нет комментариев относительно заявления российских спецслужб, которые говорят о провокациях в Польше. На заявления РФ также не реагировали в канале полка Калиновского. Между тем появился ответ главы Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Чиновник предупредил, что россияне действительно могут попытаться "проверить на прочность" границы Польши. По его мнению, и провокации с дронами в Польше и Румынии, и заход ДРГ, — это проверка реакции НАТО и европейцев. Россияне пытаются напугать партнеров Украины, чтобы они уменьшили помощь, написал Коваленко.

"Нарышкин [глава СВР — ред.] и СВР РФ фактически анонсировали собственные планы. [Общества Европы] хотят напугать и уменьшить поддержку Украины. Не получится", — говорится в заметке главы ЦПД.

Провокации РФ — реакция СНБО на заявление СВР о ДРГ в Польше Фото: Скриншот

На угрозы РФ пока не откликнулись политики Польши — президент Кароль Навроцкий, премьер-министр Дональд Туск и глава МИД Радомир Сикорский. Заявления СВР не комментировали в ГУР Минобороны.

Российские дроны над Европой и история вторжений РФ

Фокус писал о провокациях РФ, которые произошли в сентябре 2025 года. Один из первых резонансных случаев — появление 19 российских дронов в Польше. Согласно данным польских военных, БпЛА залетели в Люблинское воеводство и приближались к аэропорту в Жешуве, в который прибывает военная помощь Украине.

После этого произошло несколько инцидентов с самолетами и дронами. Например, 20 сентября три МиГ-31 ВС РФ пролетели через воздушное пространство Эстонии, а аэропорты Осло и Копенгагена страдали от появления дронов неизвестного происхождения.

Напоминаем, в августе аналитик проанализировал возможность появления "зеленых человечков" в странах Балтии: сравнил с вторжением РФ в Крым в 2014 году.