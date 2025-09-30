РФ попередила Польщу про вторгнення "диверсантів" з РДК та полку Калиновського: реакція України

Російська Федерація попередила Польщу про начебто проникнення диверсійних груп, які загрожуватимуть об'єктам інфраструктури. У Центру протидії дезінформації при Раді безпеки та оборони України, своєю чергою, попередили про провокацію гібридного вторгнення у європейську країну.

Служба зовнішньої розвідки РФ запевняє, що у Польщі діятимуть бійці Сил оборони України під виглядом російських та білоруських ДРГ, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости". Спецслужби заявили, що таким чином українці намагаються втягнути у війну країни НАТО. Згідно з планом, диверсанти здадуться до рук польських правоохоронців та дадуть покази про те, що це дії росіян.

Російські журналісти пояснили, що СВР та ФСБ РФ деталізували попередження, яке вперше з'явилось у суботу 27 вересня. Росіяни написали, що за підготовкою ДРГ стоїть начебто Велика Британія: очікують надзвичайних подій, серед іншого, на АЕС. У свіжій заяві спецслужби запевняють, що у ролі диверсантів начебто виступатимуть бійці двоє підрозділів Сил оборони України. Перший підрозділ — "Російський добровольчий корпус" (РДК), до складу якого входять громадяни РФ, другий — бійці полку ім. Кастуся Калиновського, громадяни Білорусі. Загін "диверсантів" закинуть на територію Польщі й вони, ймовірно, спробують пошкодити об'єкт критичної інфраструктури. Після затримання цих людей покажуть медіа і вони розкажуть, що діють начебто за наказом ЗС РФ.

Російські спецслужби попередили, що операція з "ДРГ" — це план ГУР Міноборони та польських фахівців. Головна мета — показати Європі вторгнення РФ і "розкручування маховика ескалації Москвою", вважають у Кремлі. Після цього, як очікує СВР, настане "максимально жорстка, бажано військова" відповідь Європи.

Провокації РФ — яка реакція РНБО України та військових

У Telegram-каналі РДК поки немає коментарів щодо заяви російських спецслужб, які говорять про провокації у Польщі. На заяви РФ також не реагували у каналі полку Калиновського. Тим часом з'явилась відповідь глави Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка. Посадовець попередив, що росіяни дійсно можуть спробувати "перевірити на міцність" кордони Польщі. На його думку, і провокації з дронами в Польщі та Румунії, і захід ДРГ, — це перевірка реакції НАТО та європейців. Росіяни намагаються налякати партнерів України, щоб вони зменшили допомогу, написав Коваленко.

"Наришкін [глава СВР — ред.] та СВР РФ фактично анонсували власні плани. [Суспільства Європи] хочуть налякати й зменшити підтримку України. Не вийде", — ідеться у дописі глави ЦПД.

На погрози РФ поки не відгукнулись політики Польщі — президент Кароль Навроцький, прем'єр-міністр Дональд туск яи глава МЗС Радомир Сікорський. Заяви СВР не коментували у ГУР Міноборони.

Російські дрони над Європою та історія вторгнень РФ

Фокус писав про провокації РФ, які відбулись у вересні 2025 року. Один з перших резонансних випадків — поява 19 російських дронів у Польщі. Згідно з даними польських військових, БпЛА залетіли у Люблінське воєводство та наближались до аеропорту в Жешуві, у який прибуває військова допомога Україні.

Після цього відбулось кілька інцидентів з літаками та дронами. Наприклад, 20 вересня три МіГ-31 ЗС РФ пролетіли через повітряний простір Естонії, а аеропорти Осло та Копенгагена потерпали від появи дронів невідомого походження.

Нагадуємо, у серпні аналітик проаналізував можливість появи "зелених чоловічків" у країнах Балтії: порівняв з вторгненням РФ у Крим у 2014 році.