Європа готова встановити зону ППО над територією України: які регіони прикриють від РФ (карта)

Європейські країни мають показати Російській Федерації готовність захищатись і тому можуть поширити зону протиповітряної оборони на частину областей України, написало медіа The Telegraph. Таким чином Кремль побачить, що Європа готова себе обороняти, навіть без участі Сполучених Штатів Америки, які не ідуть далі простої войовничої риторики.

Рішення про поширення європейської системи ППО на Україну ще не прийняте, але про нього говоритимуть у п'ятницю 3 жовтня під час наради у Копенгагені, пояснило медіа. Планують захист для низки західних областей та інших регіонів, та сподіваються, що збиття безекіпажних засобів ураження, дронів та ракет, не спровокує ескалацію РФ.

Про зони ППО над заходом України написав міжнародний оглядач The Telegraph Роланд Оліфант. На його думку, європейці вирішили якось відреагувати на провокації президента РФ Володимира Путіна, який протягом 10 днів посилав дрони на Польщу та Данію й літаки на Естонію. Згідно з планом західних військових, під захистом від російських дронів та ракет опиняться спершу західні регіони, а потім дію ППО розширять на майже половину країни — аж до річки Дніпро.

Медіа опублікувало орієнтовну карту України з зоною, яку може у майбутньому захистити європейська система ППО. Бачимо, що зона охоплює усі західні області, частину північних (наприклад, Житомирська область), центральних (Вінницька, частина Черкаської та Кіровоградської) та південних (Одеська, частина Миколаївської). Крім того, "ковпак" накриє Київ, Київську область та усі чотири АЕС.

Система ППО - отримають захист західні та інші регіони України

У статті пояснюється, що європейці мають показати РФ, що вони можуть діяти без підтримки США, навіть з огляду на те, що раптом з'явилася войовнича риторика в Білому домі. Ще одне завдання продемонструвати, що вони готові діяти силою для власного самозахисту. Для цього треба було б поширити зону ППО на частину України. Європа обґрунтує це потребами безпеки та сподівається, що РФ таке допустить, написав оглядач.

"Ми повинні визнати, що наш вплив на майбутнє континенту прямо пропорційний нашій готовності застосовувати силу – і ризикувати – захищати її. Одним із варіантів, запропонованих групою високопоставлених західних політиків і солдатів, є встановлення щита протиповітряної оборони над Західною Україною, щоб збити російські ракети та безпілотники, з можливістю в кінцевому підсумку розширити цей щит – ефективну безпольотну зону – над самим Києвом", — ідеться у статті.

Втім, The Telegraph нагадало про ще один виклик, на який Європа поки не почала реагувати. Ідеться про можливість гібридного вторгнення РФ, про яку європейців попередив президент України Володимир Зеленський.

Система ППО та обстріли України

Фокус писав про серію масованих обстрілів України, в яких РФ застосували по пів тисячі засобів ураження — дронів та ракет різних типів. Один за таких ударів відбувся 20 вересня: були руйнування у Києві, Дніпрі, Миколаєві.

Крім того, у вересні ж стались інциденти у повітряному просторі Європи. Зокрема, у Польщі виявили майже два десятки російських "Гербер", які прямували до аеропорту в Жешуві, та невідомі БпЛА, які спинили роботу аеропортів Осло та Копенгагена. Також було мінімум два інциденти з літаками. Перший — проліт трьох бомбардувальників МіГ-31 над Естонією та два літаки ЗС РФ, які наблизились на 100 м до військового корабля Німеччини у Балтійському морі.

Нагадуємо, 30 вересня Служба зовнішньої розвідки РФ попередила про диверсії проти Польщі, які проведуть білоруські та російські військові.