"Хаос у ППО": Безугла заявила, що Україна не має єдиного плану захисту неба
Народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму Telegram відповіла на допис співзасновниці та головної редакторки "Бабеля" Катерини Коберник, яка на своїй сторінці у Facebook поставила питання про обіцяні дрони-перехоплювачі та ефективність системи ППО. Депутатка визнала, що інтегрованого плану протиповітряної оборони в Україні наразі немає.
За інформацією з особистої сторінки Катерини Коберник у Facebook, вона нагадала, що влада на різних рівнях – від президента до керівництва АОЗ – запевняла про початок масового виробництва дронів-перехоплювачів на початку осені. За її словами, виробники тоді попереджали, що контракти не укладені й виробництво в обіцяні терміни неможливе.
Коберник наголосила, що вже з початку жовтня Росія проводить безперервні масовані дронові атаки, які завдають влучних ударів, а частина їхніх наслідків не відображається у відкритій статистиці. Вона поставила низку запитань щодо координації системи перехоплювачів із ППО, відповідальних за цей напрям і наявності єдиного плану дій.
"Питань багато, але основне — так а шо з обіцяними перехоплювачами? Як працює ця система? Вона ж не може бути клаптиковою — де хто запустив, там і збили. Має ж якось координуватись з ППО. Хто відповідає за цей напрямок? Є аналог Лінії дронів? Хто там Мадяр? У нас точно все йде за планом?", — йдеться в дописі.
У відповідь Мар’яна Безугла у своєму Telegram-каналі зазначила, що такого плану справді немає. Вона охарактеризувала ситуацію як хаотичну, оскільки у сфері протидії дронам одночасно діють різні структури – Сили безпілотних систем, Генштаб, Повітряні сили, урядові установи, місцеві адміністрації та приватні ініціативи. На її думку, кожен з учасників процесу працює окремо, без інтегрованої системи управління.
"Плану немає, Катерино. Навіть не хочу писати, який хаос. Сили безпілотних систем (Мад'яр), Генштаб, Повітряні сили, Міні, Кабмін, приватні ініціативи, місцеві адміністрації… Цей ансамбль грає різні мелодії, і вся сукупність ефективність є. Але інтегрованої системи ППО немає", — зауважила Мар’яна Безугла.
Раніше Фокус писав, що Європа готова встановити зону ППО над територією України. Згідно з планом західних військових, під захистом від російських дронів та ракет опиняться спершу західні регіони, а потім дію ППО розширять на майже половину країни.
Також повідомлялося, що у складі Повітряних сил ЗСУ з’явиться новий рід військ, призначений для відбиття повітряних атак Росії за допомогою безпілотників.