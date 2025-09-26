Ефективність 70%: у Повітряних силах ЗСУ створюють підрозділ безпілотних систем ППО, — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України оголосив, що система протиповітряної оборони у складі Повітряних сил отримає новий рід військ. Новий підрозділ відбиватиме повітряні удари Російської Федерації за допомогою безпілотників.

Головне завдання нового роду військ — захист інфраструктурних об'єктів та населених пунктів в тилу, пояснив Сирський під час зустрічі з медіа, написали на порталі "Мілітарний". Підрозділ посилить протиповітряну оборону, яка зараз працює тактичною авіацією та зенітками, уточнюється у статті.

Командувач додав, що новий рід військ вже формує підрозділи, визначено командирів. Головне завдання нового підрозділу безпілотних систем у складі Повітряних сил ЗСУ — збиття російських дронів-камікадзе "Шахед". З цією метою армія закуповує все більше радіолокаційних станцій та готує операторів.

"Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати", — сказав Сирський.

Крім того, з'ясувалось, що ефективність дронів-перехоплювачів українського та радянського виробництва, — на рівні 70%, заявив командувач (ймовірно, ідеться про влучання по семи з 10 "Шахедів"). Командувач уточнив, що в Україні вдосконалять ешелоновану систему ППО, перший край якої проходитиме по лінії фронту. Щоб покращити виявлення ворожих цілей, армія отримає тактичні трикоординатні радари: це невеликі та неважкі пристрої, які легко замаскувати.

Сирський також висловився щодо інших питань оборони та ЗСУ. Серед них — інформація про 1250 км фронту, звільнення 168 кв.км території, ураження 85 об'єктів на території РФ протягом двох місяців.

Реформа ЗСУ — що відомо про дрони-перехоплювачі

Зазначимо, Фокус писав про використання дронів-перехоплючів для збиття "Шахедів", які тепер, після реформи ЗСУ, стануть зброєю нового роду військ. Зокрема, про це говорив міністр оборони Денис Шмигаль. Зі слів посадовця, Україна зможе застосовувати по 1000 таких дронів на добу. Шмигаль уточнив, що виробництво таких пристроїв налагодиться легко, але важче забезпечити його системами управління, радарами та система ШІ для наведення на ціль.

Нагадуємо, у вересні через реформу ЗСУ, оголошену Сирським, розгорнувся скандал через створення штурмових військ: Фокус зібрав інформацію та думки експертів щодо цього питання.