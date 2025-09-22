"М'ясні штурми" чи нова якість армії: чому навколо штурмових військ розгорівся скандал

В Україні за два тижні офіційно з’являться штурмові війська. Президент Зеленський називає це необхідним кроком для підсилення фронту, але серед військових та експертів немає єдності: одні вбачають у новій структурі логічний розвиток армії, інші — ризик хаосу та ослаблення ДШВ. Фокус з'ясував, чому навколо цієї ідеї точаться суперечки та чи справді вона зробить ЗСУ ефективнішими.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що за два тижні в Україні юридично створять штурмові війська.

За його словами, штурмові батальйони та полки, створені у 2025 році, показали високі результати. Росія скопіювала цю систему, що стало однією з причин для юридичного оформлення штурмових військ в Україні.

"Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень — десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", — сказав президент.

Штурмові війська в Україні: чому критикують ідею

Народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала ініціативу Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо створення штурмових військ, називаючи її фейком, який прикриває руйнування десантно-штурмових військ і запровадження російського "м'ясного" підходу. На її думку, Сирський системно послаблює ДШВ, щоб сформувати лояльні йому підрозділи, які прикривають його помилки ціною людських життів.

Зокрема, сухопутні війська, на думку Безуглої, поступаються ДШВ за якістю підготовки та управління, особливо на рівні командування. Між цими родами військ існує постійна конкуренція, де "сухопутники" чинять тиск на ДШВ, намагаючись послабити їхню роль. Це проявляється у спробах обмежити ресурси для ДШВ і применшити їхні досягнення, що послаблює загальну боєздатність ЗСУ.

Також, на думку Безуглої, ДШВ завжди славилися сильними та харизматичними командирами, які формували ефективні бойові колективи. Сирський, за словами депутатки, цілеспрямовано усуває таких лідерів.

Замість розвитку ДШВ, які мають високу боєздатність, Сирський, за словами Безуглої, витрачає ресурси на створення паралельних структур, що призводить до втрат територій і людських життів.

"Головнокомандувач не відмовився від інституційного згортання ДШВ і продовжує практику, яка більше схожа на радянсько-російський підхід: закривати свої помилки тілами мобілізованих", — підсумовує політикиня.

Також військовий кореспондент Богдан Мірошников попереджає, що ідея створення штурмових військ із прямим підпорядкуванням Головнокомандувачу може погіршити ситуацію в ЗСУ. За його словами, зараз іде корпусна реформа, яка має на меті впорядкувати командну ієрархію, зменшити хаос і уникнути використання "приданих" підрозділів. Нові штурмові сили, які обходитимуть корпусні та угруповані командування, суперечать цим зусиллям і ризикують відновити неконтрольованість та дублювання функцій. Мірошников додає, що натомість варто розвивати ДШВ і використовувати їх для маневрів і десантних штурмів, а не створювати паралельні структури.

Створення штурмових військ: чи збільшить це ефективність оборони України

Заступник командира 241 бригади територіальної оборони Олексій "Фантом" Фандецький висловлює підтримку ініціативи створення окремих штурмових військ у Збройних силах України. На його думку, це рішення є логічним і давно назрілим кроком, що відображає адаптацію ЗСУ до викликів сучасної війни.

Фандецький пояснює, що в умовах тривалих позиційних боїв штурмові батальйони й полки — ключ до успіху: вони ведуть штурми, контратаки, зачистки й допомагають стабілізувати фронт. Ефективність таких операцій, каже він, залежить не лише від мужності бійців, а від якісного планування, спорядження й координації з іншими родами військ.

Виділення штурмовиків в окремий рід дасть змогу уніфікувати підготовку, тактику та забезпечення, підвищивши їхню ефективність і зменшивши ризики. Фандецький також критикує ярлики на кшталт "м'ясні штурми", називаючи їх шкідливою риторикою, яка підживлює ворожу пропаганду, і звинувачує їхніх авторів у ролі "корисних ідіотів".

"Нові" штурмові війська: навіщо створювати ще одну структуру в ЗСУ

Військовий експерт Олег Жданов скептично ставиться до створення окремого роду штурмових військ в Україні. На його думку, ця ініціатива не має сенсу, адже ЗСУ вже мають десантно-штурмові війська та сили спеціальних операцій, створені на базі спецназу.

"Навіщо дублювати структури. Це може бути пов'язано з розподілом посад чи іншими непрозорими мотивами. Створення штурмових військ може призвести до перерозподілу завдань ДШВ і ССО, що лише ускладнить управління та координацію ними", — зазначив Фокусу експерт.

Жданов не бачить чітких завдань для нових військ і вважає, що їхнє формування не додасть ефективності ЗСУ, а лише посилить бюрократію. Він закликає переглянути доцільність такого рішення, щоб уникнути хаосу в структурі армії.

