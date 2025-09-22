"Мясные штурмы" или новое качество армии: почему вокруг штурмовых войск разгорелся скандал

В Украине через две недели официально появятся штурмовые войска. Президент Зеленский называет это необходимым шагом для усиления фронта, но среди военных и экспертов нет единства: одни видят в новой структуре логическое развитие армии, другие — риск хаоса и ослабления ДШВ. Фокус выяснил, почему вокруг этой идеи идут споры и действительно ли она сделает ВСУ более эффективными.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что через две недели в Украине юридически создадут штурмовые войска.

По его словам, штурмовые батальоны и полки, созданные в 2025 году, показали высокие результаты. Россия скопировала эту систему, что стало одной из причин для юридического оформления штурмовых войск в Украине.

"Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю — десять дней и все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным. Конечно они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи", — сказал президент.

Штурмовые войска в Украине: почему критикуют идею

Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала инициативу Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по созданию штурмовых войск, называя ее фейком, который прикрывает разрушение десантно-штурмовых войск и внедрение российского "мясного" подхода. По ее мнению, Сырский системно ослабляет ДШВ, чтобы сформировать лояльные ему подразделения, которые прикрывают его ошибки ценой человеческих жизней.

В частности, сухопутные войска, по мнению Безуглой, уступают ДШВ по качеству подготовки и управления, особенно на уровне командования. Между этими родами войск существует постоянная конкуренция, где "сухопутчики" оказывают давление на ДШВ, пытаясь ослабить их роль. Это проявляется в попытках ограничить ресурсы для ДШВ и уменьшить их достижения, что ослабляет общую боеспособность ВСУ.

Также, по мнению Безуглой, ДШВ всегда славились сильными и харизматичными командирами, которые формировали эффективные боевые коллективы. Сырский, по словам депутата, целенаправленно устраняет таких лидеров.

Вместо развития ДШВ, которые имеют высокую боеспособность, Сырский, по словам Безуглой, тратит ресурсы на создание параллельных структур, что приводит к потерям территорий и человеческих жизней.

"Главнокомандующий не отказался от институционального сворачивания ДШВ и продолжает практику, которая больше похожа на советско-российский подход: закрывать свои ошибки телами мобилизованных", — заключает политик.

Также военный корреспондент Богдан Мирошников предупреждает, что идея создания штурмовых войск с прямым подчинением Главнокомандующему может ухудшить ситуацию в ВСУ. По его словам, сейчас идет корпусная реформа, которая имеет целью упорядочить командную иерархию, уменьшить хаос и избежать использования "приданных" подразделений. Новые штурмовые силы, которые будут обходить корпусные и группированные командования, противоречат этим усилиям и рискуют восстановить неконтролируемость и дублирование функций. Мирошников добавляет, что вместо этого стоит развивать ДШВ и использовать их для маневров и десантных штурмов, а не создавать параллельные структуры.

Создание штурмовых войск: увеличит ли это эффективность обороны Украины

Заместитель командира 241 бригады территориальной обороны Алексей "Фантом" Фандецкий выражает поддержку инициативе создания отдельных штурмовых войск в Вооруженных силах Украины. По его мнению, это решение является логичным и давно назревшим шагом, отражающим адаптацию ВСУ к вызовам современной войны.

Фандецкий объясняет, что в условиях длительных позиционных боев штурмовые батальоны и полки — ключ к успеху: они ведут штурмы, контратаки, зачистки и помогают стабилизировать фронт. Эффективность таких операций, говорит он, зависит не только от мужества бойцов, а от качественного планирования, снаряжения и координации с другими родами войск.

Выделение штурмовиков в отдельный род позволит унифицировать подготовку, тактику и обеспечение, повысив их эффективность и уменьшив риски. Фандецкий также критикует ярлыки вроде "мясные штурмы", называя их вредной риторикой, которая подпитывает вражескую пропаганду, и обвиняет их авторов в роли "полезных идиотов".

"Новые" штурмовые войска: зачем создавать еще одну структуру в ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов скептически относится к созданию отдельного рода штурмовых войск в Украине. По его мнению, эта инициатива не имеет смысла, ведь ВСУ уже имеют десантно-штурмовые войска и силы специальных операций, созданные на базе спецназа.

"Зачем дублировать структуры. Это может быть связано с распределением должностей или другими непрозрачными мотивами. Создание штурмовых войск может привести к перераспределению задач ДШВ и ССО, что лишь усложнит управление и координацию ими", — отметил Фокусу эксперт.

Жданов не видит четких задач для новых войск и считает, что их формирование не добавит эффективности ВСУ, а лишь усилит бюрократию. Он призывает пересмотреть целесообразность такого решения, чтобы избежать хаоса в структуре армии.

