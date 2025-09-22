В ВСУ разворачивают систему учета "Імпульс": Шмыгаль объяснил, для чего она нужна

В Силах обороны Украины разворачивают информационно-коммуникационную систему (ИКС) тактического уровня под названием "Імпульс".

Учетная система "Імпульс" позволяет получать актуальные данные о каждом военном, историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов. Об этом рассказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Сообщается, что первыми пользователями системы стали подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ. В течение недель сервис также будет доступен в Сухопутных войсках ВСУ и на уровне вновь созданных корпусов.

Глава оборонного ведомства выделил две основные функции системы "Імпульс":

для воинских частей — быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и быстрая генерация документов;

для высшего руководства — возможность принимать решения на основе четких прозрачных данных по каждой части.

По словам министра, "Імпульс" планируют интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны Украины. Речь идет о приложении "Армія+", Медицинской информационной системе и тому подобное. Таким образом появится единое электронное пространство управления личным составом.

"Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем лишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном — защите Украины", — подчеркнул Шмыгаль.

