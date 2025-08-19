ВЛК можно пройти онлайн: Кабмин планирует запустить "е-ТЦК" и новые сервисы в "Армия+"

Кабинет Министров представил обновленный план действий на 2025-2026 годы. Основной акцент сделан на цифровизации оборонной сферы, в частности на создании экосистемы "е-ТЦК" и расширении функционала приложения "Армия+".

Related video

По информации из проекта Программы Действий Правительства, до декабря 2025 года планируется завершить формирование цифровой экосистемы "е-ТЦК". Она предусматривает комплекс онлайн-сервисов для военнообязанных и военнослужащих, что должно снизить нагрузку на территориальные центры комплектования и перевести ключевые услуги в электронный формат. В частности, новые функции в приложении "Резерв+" и других сервисах позволят сокращать количество посетителей ТЦК на 15% ежемесячно.

Отдельное направление реформы касается цифровизации военно-врачебных комиссий. Планируется масштабирование медицинской информационной системы до уровня пилотных бригад, что даст военным возможность пользоваться услугами ВВК в электронном виде.

Также до конца 2025 года правительство расширит функционал приложения "Армия+", которое должно стать ежедневным цифровым помощником для военнослужащих. В приложении появятся новые сервисы: возможность оставлять отзывы на ограниченное количество предметов снабжения, доступ к трем основным документам онлайн, центр нотификаций и четыре дополнительные услуги в разделе "Плюсы".

Также, как сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, процессы в Вооруженных Силах цифровизируются для упрощения взаимодействия между государством, производителями и военными. Уже полностью запущена система управления поставками DOT-Chain — маркетплейс для армии, который позволяет за считанные дни заказывать и доставлять необходимое военным подразделениям. За первые две недели работы системы было передано более 1000 дронов. Кроме того, готовится запуск Defence City — экосистемы для поддержки критически важных оборонных предприятий.

Пубилкцаия Дениса Шмыгаля в Facebook Фото: Скриншот

"Меняем подходы к управлению, развиваем инновации, усиливаем взаимодействие с партнерами для безопасного и мирного будущего", — говорится в его заметке.

Напомним, что в приложении "Резерв+" с июля появилась возможность уплаты штрафа за неявку по повестке. Ранее эта опция действовала только для штрафов за несвоевременное уточнение персональных данных.

Ранее Фокус писал, что у "Резерв+" появилась отсрочка для новой категории — украинцев, один из партнеров которых имеет инвалидность I или II группы. Для ее оформления данные об инвалидности должны быть внесены в Единую информационную систему соцсферы или Пенсионного фонда, а брак — зарегистрирован в Государственном реестре актов гражданского состояния.