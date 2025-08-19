ВЛК можна пройти онлайн: Кабмін планує запустити "е-ТЦК" і нові сервіси в "Армія+"

Кабінет Міністрів презентував оновлений план дій на 2025-2026 роки. Основний акцент зроблено на цифровізації оборонної сфери, зокрема на створенні екосистеми "е-ТЦК" та розширенні функціоналу застосунку "Армія+".

За інформацією з проєкту Програми Дій Уряду, до грудня 2025 року планується завершити формування цифрової екосистеми "е-ТЦК". Вона передбачає комплекс онлайн-сервісів для військовозобов’язаних та військовослужбовців, що має знизити навантаження на територіальні центри комплектування та перевести ключові послуги в електронний формат. Зокрема, нові функції у застосунку "Резерв+" та інших сервісах дозволять скорочувати кількість відвідувачів ТЦК на 15% щомісяця.

Окремий напрямок реформи стосується цифровізації військово-лікарських комісій. Планується масштабування медичної інформаційної системи до рівня пілотних бригад, що надасть військовим можливість користуватися послугами ВЛК в електронному вигляді.

Також до кінця 2025 року уряд розширить функціонал застосунку "Армія+", який має стати щоденним цифровим помічником для військовослужбовців. У додатку з’являться нові сервіси: можливість залишати відгуки на обмежену кількість предметів постачання, доступ до трьох основних документів онлайн, центр нотифікацій та чотири додаткові послуги у розділі "Плюси".

Також, як повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook, процеси у Збройних Силах цифровізуються для спрощення взаємодії між державою, виробниками та військовими. Вже повністю запущено систему управління постачанням DOT-Chain — маркетплейс для армії, який дозволяє за лічені дні замовляти та доставляти необхідне військовим підрозділам. За перші два тижні роботи системи було передано понад 1000 дронів. Крім того, готується запуск Defence City — екосистеми для підтримки критично важливих оборонних підприємств.

Пубілкцаія Дениса Шмигаля у Facebook Фото: Скриншот

"Змінюємо підходи до управління, розвиваємо інновації, посилюємо взаємодію з партнерами задля безпечного й мирного майбутнього", — йдеться у його дописі.

Нагадаємо, що в додатку "Резерв+" з липня з’явилася можливість сплати штрафу за неявку за повісткою. Раніше ця опція діяла лише для штрафів за несвоєчасне уточнення персональних даних.

Раніше Фокус писав, що у "Резерв+" з’явилася відстрочка для нової категорії — українців, один із партнерів яких має інвалідність I або II групи. Для її оформлення дані про інвалідність мають бути внесені до Єдиної інформаційної системи соцсфери або Пенсійного фонду, а шлюб — зареєстрований у Державному реєстрі актів цивільного стану.