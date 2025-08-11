У Резерв+ додали оплату штрафу за неявку за повісткою: як уникнути подвоєння суми

Відтепер у мобільному застосунку Резерв+ можна сплатити штраф за неприбуття до ТЦК. Міністерство оборони пояснило, як працює сервіс та які наслідки чекають на порушників.

Як повідомляє Міністерство оборони України, у додатку Резерв+ з’явилася функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою. Опція доступна з початку липня, але раніше вона стосувалася лише штрафів за несвоєчасне уточнення даних.

Що вважається врученою повісткою

Повістка, надіслана поштою або вручена особисто співробітниками ТЦК.

Відомості про відправлення чи вручення фіксуються у реєстрі "Оберіг".

Навіть якщо дата отримання інша, обов’язок прибути зберігається.

Як діяти, якщо повістка не надходила

Потрібно надати докази: довідку з пошти або повідомлення про неможливість доставки.

З цими документами можна звернутися до ТЦК для зняття порушення.

Червона стрічка у Резерв+

Зникає після сплати штрафу та оновлення військового документа.

Якщо штраф не оплачено – позначка залишатиметься.

Чи зникнуть повістки після сплати

Ні, адже обов’язок виконувати вимоги військового обліку зберігається.

Алгоритм сплати штрафу за неявку

1. Завантажити Резерв+.

2. У розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення.

3. Дочекатися постанови від ТЦК (до 3 днів).

4. Сплатити 8 500 грн (50% від суми) протягом 20 днів.

Якщо прострочити оплату – доведеться сплатити повну суму 17 000 грн.

Подальша несплата ще за 20 днів подвоює штраф до 34 000 грн.

Наслідки ігнорування штрафу

Через 40 днів справа передається до виконавчої служби.

Можливе блокування рахунків, арешт майна або транспорту.

Дані потраплять до Єдиного реєстру боржників.

Інші важливі нюанси

Якщо штраф сплачено офлайн у ТЦК, але в Резерв+ дані не оновилися – не потрібно платити повторно, варто мати при собі квитанцію.

За наявності червоної стрічки без заяви про оплату Нацполіція може доставити особу до ТЦК для складання протоколу.

Оплату можна провести як через Резерв+, так і офлайн.

Нагадаємо, систематичне ігнорування повісток може стати підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченої статтями 336 та 337 Кримінального кодексу України.

