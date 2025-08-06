Нова категорія українців може отримати відстрочку у "Резерв+": кому не треба йти до ТЦК

З'явилась нова категорія відстрочок – для тих, хто працює в освітній сфері. Оформлення доступне онлайн, якщо є три основні умови.

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Працівники системи вищої, фахової передвищої та професійної освіти тепер можуть отримати відстрочку від мобілізації без звернень до ТЦК – безпосередньо через додаток "Резерв+". Нову категорію відстрочок запровадили за результатами оновлення застосунку, повідомили в Міністерстві оборони.

Три умови для автоматичної відстрочки

Щоб подати запит на відстрочку, потрібно, аби інформація про особу відповідала вимогам, внесеним у реєстр ЄДЕБО. Перевірити й оновити ці дані мають можливість лише уповноважені працівники закладів освіти.

Необхідні умови в ЄДЕБО для оформлення відстрочки:

Основне місце роботи – у закладі освіти або науковій установі;

Зарплатна ставка – не менше ніж 0,75;

Участь у навчальному процесі (викладання) або зайняття адміністративної посади, що належить до викладацьких.

Як оформити відстрочку в застосунку

Оформлення відстрочки займає кілька хвилин. Потрібно:

1. Відкрити застосунок "Резерв+";

2. Натиснути на три крапки на головному екрані;

3. Обрати "Подати запит на відстрочку";

4. Вибрати категорію;

5. Дочекатися сповіщення з результатом.

Якщо система не підтверджує відстрочку, попри відповідність вимогам, працівник має звернутись до свого закладу освіти. Саме роботодавець відповідає за точність і актуальність даних у ЄДЕБО.

Розширення електронних відстрочок

Це не перше нововведення, що розширює можливості "Резерв+". Раніше цього тижня в застосунку також з'явилася опція відстрочки для осіб, які мають подружжя з інвалідністю I або II групи. Усього з листопада минулого року вже оформлено 40% відстрочок саме через цифровий сервіс.

Нагадаємо, відстрочки у застосунку "Резерв+" стали доступними з листопада 2024 року. Наразі сервіс охоплює вже декілька категорій громадян, зокрема багатодітних батьків, доглядальників та осіб із сімейними обставинами. У перспективі планується повна цифровізація процесу оформлення усіх типів відстрочок.

Як писав Фокус, наприкінці липня Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов'язаних.

Також Фокус із посиланням на юристів розповідав, коли українцям не йти до ТЦК після отримання повістки.