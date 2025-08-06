Новая категория украинцев может получить отсрочку в "Резерв+": кому не надо идти в ТЦК

Появилась новая категория отсрочек — для тех, кто работает в образовательной сфере. Оформление доступно онлайн, если есть три основных условия.

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Работники системы высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования теперь могут получить отсрочку от мобилизации без обращений в ТЦК — непосредственно через приложение "Резерв+". Новую категорию отсрочек ввели по результатам обновления приложения, сообщили в Министерстве обороны.

Три условия для автоматической отсрочки

Чтобы подать запрос на отсрочку, нужно, чтобы информация о лице соответствовала требованиям, внесенным в реестр ЕГЭБО. Проверить и обновить эти данные имеют возможность только уполномоченные работники учебных заведений.

Необходимые условия в ЕГЭБО для оформления отсрочки:

Основное место работы — в учебном заведении или научном учреждении;

Зарплатная ставка — не менее 0,75;

Участие в учебном процессе (преподавание) или занятие административной должности, относящейся к преподавательским.

Как оформить отсрочку в приложении

Оформление отсрочки занимает несколько минут. Нужно:

1. Открыть приложение "Резерв+";

2. Нажать на три точки на главном экране;

3. Выбрать "Подать запрос на отсрочку";

4. Выбрать категорию;

5. Дождаться оповещения с результатом.

Если система не подтверждает отсрочку, несмотря на соответствие требованиям, работник должен обратиться в свое учебное заведение. Именно работодатель отвечает за точность и актуальность данных в ЕГЭБО.

Расширение электронных отсрочек

Это не первое нововведение, расширяющее возможности "Резерв+". Ранее на этой неделе в приложении также появилась опция отсрочки для лиц, имеющих супругов с инвалидностью I или II группы. Всего с ноября прошлого года уже оформлено 40% отсрочек именно через цифровой сервис.

Напомним, отсрочки в приложении "Резерв+" стали доступны с ноября 2024 года. Сейчас сервис охватывает уже несколько категорий граждан, в частности многодетных родителей, сиделок и лиц с семейными обстоятельствами. В перспективе планируется полная цифровизация процесса оформления всех типов отсрочек.

Как писал Фокус, в конце июля Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для еще одной категории военнообязанных.

Также Фокус со ссылкой на юристов рассказывал, когда украинцам не идти в ТЦК после получения повестки.