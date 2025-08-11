Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

В Резерв+ добавили оплату штрафа за неявку по повестке: как избежать удвоения суммы

Как работает сервис и какие последствия ждут нарушителей
Теперь в Резерв+ можно оплатить штраф за неприбытие в ТЦК | Фото: РБК-Украина

Отныне в мобильном приложении Резерв+ можно оплатить штраф за неприбытие в ТЦК. Министерство обороны объяснило, как работает сервис и какие последствия ждут нарушителей.

Как сообщает Министерство обороны Украины, в приложении Резерв+ появилась функция уплаты штрафа за неприбытие по повестке. Опция доступна с начала июля, но ранее она касалась только штрафов за несвоевременное уточнение данных.

Что считается врученной повесткой

  • Повестка, отправленная по почте или врученная лично сотрудниками ТЦК.
  • Сведения об отправке или вручении фиксируются в реестре "Оберег".
  • Даже если дата получения другая, обязанность прибыть сохраняется.

Как действовать, если повестка не поступала

  • Нужно предоставить доказательства: справку с почты или уведомление о невозможности доставки.
  • С этими документами можно обратиться в ТЦК для снятия нарушения.

Красная лента в Резерв+

Исчезает после уплаты штрафа и обновления военного документа.

Если штраф не оплачен — отметка будет оставаться.

Исчезнут ли повестки после уплаты

Нет, ведь обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется.

Алгоритм уплаты штрафа за неявку

1. Загрузить Резерв+.

2. В разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения.

3. Дождаться постановления от ТЦК (до 3 дней).

4. Оплатить 8 500 грн (50% от суммы) в течение 20 дней.

Если просрочить оплату — придется оплатить полную сумму 17 000 грн.

Дальнейшая неуплата еще за 20 дней удваивает штраф до 34 000 грн.

Последствия игнорирования штрафа

  • Через 40 дней дело передается в исполнительную службу.
  • Возможна блокировка счетов, арест имущества или транспорта.
  • Данные попадут в Единый реестр должников.

Другие важные нюансы

Если штраф оплачен офлайн в ТЦК, но в Резерв+ данные не обновились — не нужно платить повторно, стоит иметь при себе квитанцию.

При наличии красной ленты без заявления об оплате Нацполиция может доставить лицо в ТЦК для составления протокола.

Оплату можно провести как через Резерв+, так и офлайн.

Напомним, систематическое игнорирование повесток может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 336 и 337 Уголовного кодекса Украины.

