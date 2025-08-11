В Резерв+ добавили оплату штрафа за неявку по повестке: как избежать удвоения суммы

Отныне в мобильном приложении Резерв+ можно оплатить штраф за неприбытие в ТЦК. Министерство обороны объяснило, как работает сервис и какие последствия ждут нарушителей.

Как сообщает Министерство обороны Украины, в приложении Резерв+ появилась функция уплаты штрафа за неприбытие по повестке. Опция доступна с начала июля, но ранее она касалась только штрафов за несвоевременное уточнение данных.

Что считается врученной повесткой

Повестка, отправленная по почте или врученная лично сотрудниками ТЦК.

Сведения об отправке или вручении фиксируются в реестре "Оберег".

Даже если дата получения другая, обязанность прибыть сохраняется.

Как действовать, если повестка не поступала

Нужно предоставить доказательства: справку с почты или уведомление о невозможности доставки.

С этими документами можно обратиться в ТЦК для снятия нарушения.

Красная лента в Резерв+

Исчезает после уплаты штрафа и обновления военного документа.

Если штраф не оплачен — отметка будет оставаться.

Исчезнут ли повестки после уплаты

Нет, ведь обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется.

Алгоритм уплаты штрафа за неявку

1. Загрузить Резерв+.

2. В разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения.

3. Дождаться постановления от ТЦК (до 3 дней).

4. Оплатить 8 500 грн (50% от суммы) в течение 20 дней.

Если просрочить оплату — придется оплатить полную сумму 17 000 грн.

Дальнейшая неуплата еще за 20 дней удваивает штраф до 34 000 грн.

Последствия игнорирования штрафа

Через 40 дней дело передается в исполнительную службу.

Возможна блокировка счетов, арест имущества или транспорта.

Данные попадут в Единый реестр должников.

Другие важные нюансы

Если штраф оплачен офлайн в ТЦК, но в Резерв+ данные не обновились — не нужно платить повторно, стоит иметь при себе квитанцию.

При наличии красной ленты без заявления об оплате Нацполиция может доставить лицо в ТЦК для составления протокола.

Оплату можно провести как через Резерв+, так и офлайн.

Напомним, систематическое игнорирование повесток может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 336 и 337 Уголовного кодекса Украины.

