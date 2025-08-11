В Резерв+ добавили оплату штрафа за неявку по повестке: как избежать удвоения суммы
Отныне в мобильном приложении Резерв+ можно оплатить штраф за неприбытие в ТЦК. Министерство обороны объяснило, как работает сервис и какие последствия ждут нарушителей.
Как сообщает Министерство обороны Украины, в приложении Резерв+ появилась функция уплаты штрафа за неприбытие по повестке. Опция доступна с начала июля, но ранее она касалась только штрафов за несвоевременное уточнение данных.
Что считается врученной повесткой
- Повестка, отправленная по почте или врученная лично сотрудниками ТЦК.
- Сведения об отправке или вручении фиксируются в реестре "Оберег".
- Даже если дата получения другая, обязанность прибыть сохраняется.
Как действовать, если повестка не поступала
- Нужно предоставить доказательства: справку с почты или уведомление о невозможности доставки.
- С этими документами можно обратиться в ТЦК для снятия нарушения.
Красная лента в Резерв+
Исчезает после уплаты штрафа и обновления военного документа.
Если штраф не оплачен — отметка будет оставаться.
Исчезнут ли повестки после уплаты
Нет, ведь обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется.
Алгоритм уплаты штрафа за неявку
1. Загрузить Резерв+.
2. В разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения.
3. Дождаться постановления от ТЦК (до 3 дней).
4. Оплатить 8 500 грн (50% от суммы) в течение 20 дней.
Если просрочить оплату — придется оплатить полную сумму 17 000 грн.
Дальнейшая неуплата еще за 20 дней удваивает штраф до 34 000 грн.
Последствия игнорирования штрафа
- Через 40 дней дело передается в исполнительную службу.
- Возможна блокировка счетов, арест имущества или транспорта.
- Данные попадут в Единый реестр должников.
Другие важные нюансы
Если штраф оплачен офлайн в ТЦК, но в Резерв+ данные не обновились — не нужно платить повторно, стоит иметь при себе квитанцию.
При наличии красной ленты без заявления об оплате Нацполиция может доставить лицо в ТЦК для составления протокола.
Оплату можно провести как через Резерв+, так и офлайн.
Напомним, систематическое игнорирование повесток может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 336 и 337 Уголовного кодекса Украины.
