Без визитов в ТЦК: еще две категории украинцев получат отсрочки в "Резерв+"

Отсрочку от мобилизации в мобильном приложении "Резерв+" теперь смогут получить работники высшего и профобразования, а также граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы.

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Упомянутые два типа отсрочек в "Резерв+" появятся в конце июля — начале августа, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook. На очереди — семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью

Получить отсрочки через "Резерв+" можно будет при следующих условиях:

для научных, научно-педагогических и педагогических работников высшего и профобразования — при наличии данных о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

для украинцев, которые имеют мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы — если этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

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"Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн — без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно скорее расширить сервис и для других категорий", — отметила Черногоренко.

Напомним, в "Резерв+" теперь можно оплатить штрафы за нарушение воинского учета.

Фокус также писал о том, что делать, если приложение "Резерв+" не подтягивает отсрочку.