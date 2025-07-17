Без визитов в ТЦК: еще две категории украинцев получат отсрочки в "Резерв+"
Отсрочку от мобилизации в мобильном приложении "Резерв+" теперь смогут получить работники высшего и профобразования, а также граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы.
Упомянутые два типа отсрочек в "Резерв+" появятся в конце июля — начале августа, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook. На очереди — семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью
Получить отсрочки через "Резерв+" можно будет при следующих условиях:
- для научных, научно-педагогических и педагогических работников высшего и профобразования — при наличии данных о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
- для украинцев, которые имеют мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы — если этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.
"Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн — без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно скорее расширить сервис и для других категорий", — отметила Черногоренко.
Напомним, в "Резерв+" теперь можно оплатить штрафы за нарушение воинского учета.
Фокус также писал о том, что делать, если приложение "Резерв+" не подтягивает отсрочку.