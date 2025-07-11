В "Резерв+" появилась новая функция: что это и как работает

В приложении "Резерв+" теперь можно оплатить штрафы. Военнообязанные могут прямо через смартфон закрыть административное нарушение. Речь идет о неуточнении данных до 16 июля 2024 года.

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В "Резерв+" добавили новую функцию. В первой ее версии военнообязанные могут оплатить за нарушение воинского учета, а дальше будет возможность оплаты и других нарушений, сообщает заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Запускаем штрафы постепенно. Хотим распределить нагрузку. В течение нескольких дней услуга будет доступна всем пользователям. Это новый удобный и простой способ закрыть админнарушения. Без ожидания в очередях в ТЦК и заявлений от руки", — отметила Екатерина Черногоренко.

Оплатить штраф в Резерв+: как это работает

Чтобы воспользоваться новой функцией оплаты штрафа в приложении "Резерв+" нужно зайти в раздел "Штрафы онлайн" в меню. Далее надо подать заявление о признании нарушения. Военнообязанный получит электронное постановление, подписанное ТЦК прямо в "Резерв+". Поэтому он сможет в несколько кликов оплатить штраф. В конце стоит обновить свой документ.

Напомним, 30 июня в "Резерв+" началось тестирование оплаты штрафов без очередей и визитов в ТЦК. Украинцам предлагали выплачивать половину штрафа.

Фокус также писал, что россияне подделывают украинское приложение "Резерв+" для сбора данных об украинцах. В Минобороны Украины обнаруживали три копии этого приложения.