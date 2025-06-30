Без очередей и визитов в ТЦК: в "Резерв+" тестируют оплату штрафов за нарушение воинского учета

Министерство обороны Украины тестирует оплату штрафов за нарушение правил воинского учета в приложении "Резерв+". Украинцам предлагают выплачивать половину штрафа.

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В "Резерв+" началось тестирование оплаты штрафов без очередей и визитов в ТЦК. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Оплата штрафов касается тех, кто не обновил личные данные до 16 июля 2024 года согласно требованию закона о мобилизации.

"Все, кто успевает сделать это вовремя, оплачивает только половину штрафа — 8,5 тысяч гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Такое должно быть цифровое сервисное государство", — заметила чиновник.

Отметим, что военнообязанные увидят в "Резерв+" отметки о нарушениях с объяснением причины, примеру, за неявку на оповещение или не прохождение ВВК.

Нарушители увидят кнопку "оплатить штраф" в случае не обновления личных данных. Далее в "Резерв+" добавят и другие виды нарушений.

Напомним, 26 июня в работе приложения для военнообязанных "Резерв+" произошел масштабный сбой. Специалисты обещали наладить систему через несколько часов.

Россияне подделывают украинское приложение "Резерв+" для сбора данных об украинцах. В Минобороны Украины выявляли три копии данного приложения.