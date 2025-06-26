В "Резерв+" произошел масштабный сбой: какие документы показывать работникам ТЦК

В работе приложения для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" 26 июня произошел масштабный сбой.

Related video

Пользователи соцсетей жалуются на технические проблемы и невозможность зайти в приложение.

"У нас техническая проблема. Извините, пожалуйста, попробуйте еще раз", — такое уведомление появляется в смартфоне при открытии приложения.

Технический сбой в приложении "Резерв+" могут устранить за несколько часов

Минобороны Украины позднее подтвердило технический сбой в приложении "Резерв+". Технические специалисты устраняют проблему и через несколько часов система должна заработать.

При необходимости военнообязанным советуют показывать работникам ТЦК PDF-версию военно-учетного документа.

Напомним, в мае выпустили обновление программы "Резерв+" с новым сертификатом безопасности для большей надежности приложения.

Фокус ранее писал о возможности штрафов украинцев, если при проверке они предоставят военно-учетные документы. В "Резерв+" документ должен быть с QR-кодом.