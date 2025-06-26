У "Резерв+" стався масштабний збій: які документи показувати працівникам ТЦК

У роботі застосунку для військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Резерв+" 26 червня стався масштабний збій.

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Користувачі соцмереж скаржаться на технічні проблеми й неможливість зайти в додаток.

"У нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз", — таке повідомлення з'являється в смартфоні під час відкриття програми.

Технічний збій у додатку "Резерв+" можуть усунути за кілька годин

Міноборони України пізніше підтвердило технічний збій у застосунку "Резерв+". Технічні фахівці усувають проблему і за кілька годин система має запрацювати.

За потреби військовозобов'язаним радять показувати працівникам ТЦК PDF-версію військово-облікового документа.

Нагадаємо, у травні випустили оновлення програми "Резерв+" з новим сертифікатом безпеки для більшої надійності програми.

Фокус раніше писав про можливість штрафів українців, якщо під час перевірки вони нададуть військово-облікові документи. У "Резерв+" документ має бути з QR-кодом.