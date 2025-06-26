У "Резерв+" стався масштабний збій: які документи показувати працівникам ТЦК
У роботі застосунку для військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Резерв+" 26 червня стався масштабний збій.
Користувачі соцмереж скаржаться на технічні проблеми й неможливість зайти в додаток.
"У нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз", — таке повідомлення з'являється в смартфоні під час відкриття програми.
Міноборони України пізніше підтвердило технічний збій у застосунку "Резерв+". Технічні фахівці усувають проблему і за кілька годин система має запрацювати.
За потреби військовозобов'язаним радять показувати працівникам ТЦК PDF-версію військово-облікового документа.
Нагадаємо, у травні випустили оновлення програми "Резерв+" з новим сертифікатом безпеки для більшої надійності програми.
Фокус раніше писав про можливість штрафів українців, якщо під час перевірки вони нададуть військово-облікові документи. У "Резерв+" документ має бути з QR-кодом.