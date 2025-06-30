Без черг і візитів до ТЦК: у "Резерв+" тестують оплату штрафів за порушення військового обліку

Міністерство оборони України тестує оплату штрафів за порушення правил військового обліку в застосунку "Резерв+". Українцям пропонують виплачувати половину штрафу.

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У "Резерв+" розпочалося тестування оплати штрафів без черг і візитів до ТЦК. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Чорногоренко.

Оплата штрафів стосується тих, хто не оновив особисті дані до 16 липня 2024 року згідно з вимогою закону про мобілізацію.

"Усі, хто встигає зробити це вчасно, оплачує тільки половину штрафу — 8,5 тисяч гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Така має бути цифрова сервісна держава", — зауважила чиновниця.

Зазначимо, що військовозобов'язані побачать у "Резерв+" позначки про порушення з поясненням причини, приміром, за неявку на сповіщення або не проходження ВЛК.

Порушники побачать кнопку "сплатити штраф" у разі не оновлення особистих даних. Далі в "Резерв+" додадуть й інші види порушень.

Нагадаємо, 26 червня в роботі застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" стався масштабний збій. Фахівці обіцяли налагодити систему за кілька годин.

Росіяни підробляють український застосунок "Резерв+" для збору даних про українців. У Міноборони України виявляли три копії цього застосунку.