У "Резерв+" з'явилась нова функція: що це і як працює

У застосунку "Резерв+" тепер можна сплатити штрафи. Військовозобов’язані можуть прямо через смартфон закрити адміністративне порушення. Йдеться про неуточнення даних до 16 липня 2024 року.

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У "Резерв+" додали нову функцію. У першій її версії військовозобовʼязані можуть сплатити за порушення військового обліку, а далі буде можливість оплати також інших порушень, повідомляє заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Запускаємо штрафи поступово. Хочемо розподілити навантаження. Впродовж кількох днів послуга буде доступна всім користувачам. Це новий зручний і простий спосіб закрити адмінпорушення. Без очікування в чергах у ТЦК та заяв від руки", — зазначила Катерина Черногоренко.

Оплатити штраф у Резерв+: як це працює

Щоб скористатись новою функцією оплати штрафу у застосунку "Резерв+" потрібно зайти у розділ "Штрафи онлайн" у меню. Далі треба подати заяву про визнання порушення. Військовозобовʼязаний отримає електронну постанову, підписану ТЦК прямо в "Резерв+". Відтак він зможе у кілька кліків сплатити штраф. У кінці варто оновити свій документ.

Нагадаємо, 30 червня у "Резерв+" розпочалося тестування оплати штрафів без черг і візитів до ТЦК. Українцям пропонували виплачувати половину штрафу.

Фокус також писав, що росіяни підробляють український застосунок "Резерв+" для збору даних про українців. У Міноборони України виявляли три копії цього застосунку.