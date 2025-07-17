Без візитів в ТЦК: ще дві категорії українців отримають відстрочки в "Резерв+"

Відстрочку від мобілізації у мобільному застосунку «Резерв+» тепер зможуть отримати працівники вищої та профосвіти, а також громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи.

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Згадані два типи відстрочок в "Резерв+" з’являться наприкінці липня — на початку серпня, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook. На черзі — родини, які виховують дитину з інвалідністю

Отримати відстрочки через "Резерв+" можна буде за таких умов:

для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти — при наявності даних про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

для українців, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи – якщо цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

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"Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій", — зазначила Черногоренко.

Нагадаємо, у "Резерв+" тепер можна сплатити штрафи за порушення військового обліку.

Фокус також писав про те, що робити, якщо застосунок "Резерв+" не підтягує відстрочку.