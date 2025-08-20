В Резерв+ добавили штраф за непостановку на воинский учет: как оплатить

Военнообязанные, которые сменили место жительства и не стали на воинский учет по новому адресу, могут оплатить штраф в приложении Резерв+. Если не успеть в течение 20 дней, придется заплатить вдвое больше.

Related video

На сайте Министерства обороны Украины рассказывают, как оплатить штраф онлайн. При этом в ведомстве отмечают, что это лишь позволит закрыть соответствующее нарушение, но не освободит от обязанности выполнять требования воинского учета.

Как оплатить штраф в Резерв+

Для уплаты штрафа за неустановку на воинский учет после смены места жительства нужно:

загрузить приложение Резерв+;

перейти в нем в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения правил или порядка воинского учета;

подождать в течение трех дней, пока сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки рассмотрят заявление и пришлют постановление;

когда в приложении появится возможность, штраф в размере 8 500 грн (50% от полной суммы) необходимо оплатить в течение 20 дней.

После успешной оплаты штрафа из приложения исчезнет красная лента, которая предупреждает о нарушении.

Если военнообязанный не уплатит штраф в течение 20 дней, ему придется заплатить полную сумму 17 000 грн. После следующих 20 дней в случае неуплаты сумма удвоится еще раз и составит уже 34 000 грн. Если нарушитель будет игнорировать штраф в течение 40 дней с момента его вынесения, дело поступит в исполнительную службу, которая может заблокировать банковские счета, арестовать имущество или транспорт и внести военнообязанного в Единый реестр должников.

Напомним, юноши, которым в этом году исполняется 17, обязаны были стать на воинский учет до 31 июля.

26 июня в приложении Резерв+ произошел масштабный сбой. В Минобороны Украины посоветовали военнообязанным при необходимости показывать сотрудникам ТЦК PDF-версию военно-учетного документа.