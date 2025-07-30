Остался 1 день: кому надо стать на воинский учет призывников и какие документы нужны

До конца месяца граждане Украины должны стать на воинский учет призывников. Речь идет о юношах, которым в этом году исполняется 17. Для этого обязательно личное прибытие в ТЦК и СП с пакетом документов.

Related video

В Черниговском областном ТЦК и СП напомнили, что воинский учет призывников продолжается до 31 июля. Гражданами Украины мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет, должны быть внесены данные в реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Процедура взятия граждан Украины на воинский учет призывников происходит двумя путями:

через электронную идентификацию с уточнением персональных данных в соответствующем электронном кабинете;

путем личного прибытия в районный (городской) ТЦК, где необходимо предоставить определенный перечень документов.

Постановка на воинский учет не является призывом на срочную службу, подчеркивают в ТЦК.

Кто подлежит учету и какие документы надо подать

Отмечается, что воинский учет призывников в Украине ведется с целью оценки человеческого потенциала, образовательного уровня и личных качеств граждан. В то же время не подлежат учету те лица, которые отбывают наказание в местах несвободы или имеют решение суда о применении принудительных медицинских мер.

Граждане Украины, которые не стали на учет в указанный срок, смогут пройти процедуру постановки на воинский учет призывников только после личного прибытия в ТЦК и СП.

Перечень документов, необходимых для постановки на воинский учет призывников:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины;

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии такого статуса);

идентификационный код;

документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;

свидетельство или диплом об образовании;

документы, подтверждающие обучение или трудоустройство;

четыре фото 35 × 45 мм (без головного убора).

Напомним, что в Украине, на фоне полномасштабной войны, усилилось внимание к военному учету призывников. Законодательство обязывает всех лиц, достигших 17-летнего возраста, стать на учет, а личное прибытие в ТЦК и СП — является обязательным условием выполнения этой обязанности.

Фокус уже писал, чем призывники отличаются от военнообязанных. Несмотря на мобилизационный возраст с 25 лет, призвать в ВСУ могут и раньше.

Кого призовут с 1 августа в первую очередь и как сейчас вручают повестки.

Напомним, в Минобороны сообщили, что в Украине стало больше женщин, которые добровольно присоединяются к Силам обороны. Больше всего обращений рекрутеры зафиксировали в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.