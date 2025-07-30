Лишився 1 день: кому треба стати на військовий облік призовників та які документи потрібні
До кінця місяця громадяни України мають стати на військовий облік призовників. Йдеться про юнаків, яким цьогоріч виповнюється 17. Для цього обов’язкове особисте прибуття до ТЦК та СП з пакетом документів.
У Чернігівському обласному ТЦК та СП нагадали, що військовий облік призовників триває до 31 липня. Громадянами України чоловічої статі, яким у рік постановки на облік виповнюється 17 років, мають бути внесені дані до реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Процедура взяття громадян України на військовий облік призовників відбувається двома шляхами:
- через електронну ідентифікацію з уточненням персональних даних у відповідному електронному кабінеті;
- шляхом особистого прибуття до районного (міського) ТЦК, де необхідно надати визначений перелік документів.
Увага! Постановка на військовий облік не є призовом на строкову службу, підкреслюють у ТЦК.
Хто підлягає обліку та які документи треба подати
Зазначається, що військовий облік призовників в Україні ведеться з метою оцінки людського потенціалу, освітнього рівня та особистих якостей громадян. Водночас не підлягають обліку ті особи, які відбувають покарання у місцях несвободи чи мають рішення суду щодо застосування примусових медичних заходів.
Громадяни України, які не стали на облік у зазначений строк, зможуть пройти процедуру взяття на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до ТЦК та СП.
Перелік документів, необхідних для взяття на військовий облік призовників:
- паспорт громадянина України;
- витяг з реєстру територіальної громади;
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності такого статусу);
- ідентифікаційний код;
- документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- свідоцтво або диплом про освіту;
- документи, що підтверджують навчання або працевлаштування;
- чотири фото 35 × 45 мм (без головного убору).
Нагадаємо, що в Україні, на тлі повномасштабної війни, посилилася увага до військового обліку призовників. Законодавство зобов’язує всіх осіб, які досягли 17-річного віку, стати на облік, а особисте прибуття до ТЦК та СП – є обов’язковою умовою виконання цього обов’язку.
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