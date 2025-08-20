В Резерв+ додали штраф за непостановку на військовий облік: як оплатити

Військовозобов'язані, які змінили місце проживання та не стали на військовий облік за новою адресою, можуть сплатити штраф в застосунку Резерв+. Якщо не встигнути протягом 20 днів, доведеться заплатити вдвічі більше.

Related video

На сайті Міністерства оборони України розповідають, як сплатити штраф онлайн. При цьому у відомстві наголошують, що це лише дозволить закрити відповідне порушення, але не звільнить від обов'язку виконувати вимоги військового обліку.

Як сплатити штраф у Резерв+

Для сплати штрафу за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання потрібно:

завантажити застосунок Резерв+;

перейти в ньому до розділу "Штрафи онлайн" і подати заяву про визнання порушення правил чи порядку військового обліку;

зачекати протягом трьох днів, поки співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки розглянуть заяву та надішлють постанову;

коли в застосунку з'явиться можливість, штраф у розмірі 8 500 грн (50% від повної суми) необхідно сплатити протягом 20 днів.

Після успішної оплати штрафу з застосунку зникне червона стрічка, яка попереджає про порушення.

Якщо військовозобов'язаний не сплатить штраф упродовж 20 днів, йому доведеться заплатити повну суму 17 000 грн. Після наступних 20 днів в разі несплати сума подвоїться ще раз і становитиме вже 34 000 грн. Якщо порушник ігноруватиме штраф протягом 40 днів з моменту його винесення, справа надійде до виконавчої служби, яка може заблокувати банківські рахунки, арештувати майно чи транспорт і внести військовозобов'язаного до Єдиного реєстру боржників.

Нагадаємо, юнаки, яким цьогоріч виповнюється 17, зобов'язані були стати на військовий облік до 31 липня.

26 червня в застосунку Резерв+ стався масштабний збій. В Міноборони України порадили військовозобов'язаним за потреби показувати співробітникам ТЦК PDF-версію військово-облікового документа.