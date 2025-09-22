У ЗСУ розгортають систему обліку "Імпульс": Шмигаль пояснив, для чого вона потрібна

У Силах оборони України розгортають інформаційно-комунікаційну систему (ІКС) тактичного рівня під назвою «Імпульс».

Облікова система "Імпульс" дає змогу отримувати актуальні дані про кожного військового, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. Про це розповів міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що першими користувачами системи стали підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ. Впродовж тижнів сервіс також буде доступним у Сухопутних військах ЗСУ та на рівні новостворених корпусів.

Глава оборонного відомства виділив дві основні функції системи "Імпульс":

для військових частин – швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидка генерація документів;

для вищого керівництва – можливість ухвалювати рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

За словами міністра, "Імпульс" планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони України. Йдеться про застосунок "Армія+", Медичну інформаційну систему тощо. Так з’явиться єдиний електронний простір управління особовим складом.

"Масштабуємо технологічні рішення в армії та ліквідуємо зайве бюрократичне навантаження на військовослужбовців. Робимо усе, аби воїни були зосереджені на головному — захисті України", — наголосив Шмигаль.

