"Потребує проходження БЗВП": в Міноборони пояснили нову примітку ВОС-999 у "Резерв+"

У застосунку "Резерв+" з’явилася нова відмітка для військовозобов’язаних громадян. Міністерство оборони України пояснило, що вона означає і як пов’язана з кодом ВОС-999.

Related video

Міністерство оборони України пояснило, що позначка "Потребує базової загальновійськової підготовки" у застосунку "Резерв+" стосується громадян, яким присвоєно військово-облікову спеціальність ВОС-999. Відповідні зміни офіційно закріплені наказом МОУ № 380 від 10 червня 2025 року.

За даними відомства, ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, яка надається особам, що не проходили строкову службу чи навчальні збори. Відмітка у "Резерв+" означає лише те, що у випадку мобілізації або підписання контракту такі громадяни повинні пройти базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

У Міноборони наголошують, що сама примітка не є підставою для отримання повістки, накладання штрафів чи запровадження інших обмежень.

Окремо уточнюється, що для студентів до 25 років БЗВП організовуватимуть навчальні заклади. Для решти громадян підготовка проходитиме у разі мобілізації або під час прийняття на військову службу за контрактом.

Що робити у такій ситуації

Жодних додаткових кроків від громадянина не потрібно. Наявність цієї військово-облікової спеціальності не є підставою для накладення штрафів чи застосування будь-яких обмежень.

Фактично позначка у "Резерв+" використовується виключно для обліку кількості осіб, які у разі мобілізації в особливий період повинні пройти базову загальновійськову підготовку. Для користувача це лише інформаційна відмітка і вона не передбачає жодних дій з його боку.

Нагадаємо, обов’язкове впровадження базової загальновійськової підготовки передбачене законодавством з 1 вересня 2025 року. Відповідно до ухвалених норм, її мають проходити громадяни, які не перебувають на військовій службі, а організацію процесу забезпечує Міністерство оборони спільно з іншими державними органами.

Як повідомляв Фокус, у "Резерв+" з'явився новий статус військовозобов'язаних про базову підготовку.

Також Фокус писав, що нещодавно в "Резерв+" з'явилася функція сплати штрафу за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання. Сплата штрафу не звільняє від явки в ТЦК.