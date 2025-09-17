Потрібна базова підготовка: у "Резерв+" з'явився новий статус військовозобов'язаних (фото)

У мобільному застосунку "Резерв+" з'явився новий статус військовозобов'язаних — "потребує базової загальновійськової підготовки".

Менеджерка по роботі з додатком від Міністерства оборони України Галина Воловіна пояснила, що означає цей статус, який з'явився після оновлення додатка.

За слова чиновниці, це означає відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність (ВОС) конкретної особи. Тому необхідно пройти базову військову підготовку, якщо не підтверджена інша військова спеціальність.

У "Резерв+" з'явилася функція оплати штрафу за непостановку на військовий облік

"Це означає, що реєстр не знає, яка у військовозобов'язаного ВОС. Він мав її отримати, коли ставав військовозобов'язаним. Якщо є на папері, але в реєстрі немає цієї інформації, слід звернутися до ТЦК і актуалізувати дані. Це сигнал, що якщо людина буде призиватися, а в неї немає ВОС, потрібно пройти БЗВП", — зауважила вона.

Трохи згодом Воловіна додала, що не може анонсувати послугу або надати будь-яку детальну інформацію з цього приводу.

"У Facebook [моє] місце роботи ніяк не валідується... Я його поставила тому, що в когось із користувачів була проблема з послугами "Резерв+". Прийти в режимі міської божевільної з "опишіть детально все" просто так було б дивно... Слідкуйте за офіційною сторінкою Міноборони — там усі новини", — пояснила вона.

Однак станом на момент публікації новини міністерство не коментувало нововведення в додатку "Резерв+".

Нагадаємо, нещодавно в "Резерв+" з'явилася функція сплати штрафу за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання. Сплата штрафу не звільняє від явки в ТЦК.

Також 26 червня в роботі застосунку "Резерв+" стався масштабний збій. Військкомам радили показувати PDF-версію військово-облікового документа.