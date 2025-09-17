Требуется базовая подготовка: в "Резерв+" появился новый статус военнообязанных (фото)

В мобильном приложении "Резерв+" появился новый статус военнообязанных — "требует базовой общевойсковой подготовки".

Related video

Менеджер по работе с приложением от Министерства обороны Украины Галина Воловина объяснила, что значит этот статус, который появился после обновления приложения.

По слова чиновницы, это означает отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности (ВОС) конкретного лица. Поэтому необходимо пройти базовую военную подготовку, если не подтверждена другая военная специальность.

В "Резерв+" появилась функция оплаты штрафа за непостановку на воинский учет

"Это означает, что реестр не знает, какая у военнообязанного ВОС. Он должен был ее получить, когда становился военнообязанным. Если есть на бумаге, но в реестре нет этой информации, следует обратиться в ТЦК и актуализировать данные. Это сигнал, что если человек будет призываться, а у него нет ВОС, нужно пройти БЗВП", — заметила она.

Чуть позже Воловина добавила, что не может анонсировать услугу или предоставить какую-либо подробную информацию по этому поводу.

"В Facebook [мое] место работы никак не валидируется… Я его поставила потому, что у кого-то из пользователей была проблема с услугами "Резерв+". Прийти в режиме безумной городской с "опишите подробно все" просто так было бы странно… Следите за официальной страницей Минобороны — там все новости", — пояснила она.

Однако по состоянию на момент публикации новости министерство не комментировало нововведения в приложении "Резерв+".

Напомним, недавно в "Резерв+" появилась функция оплаты штрафа за непостановку на воинский учет после смены места жительства. Уплата штрафа не освобождает от явки в ТЦК.

Также 26 июня в работе приложения "Резерв+" произошел масштабный сбой. Военкомам советовали показывать PDF-версию военно-учетного документа.