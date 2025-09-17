"Требует прохождения БЗВП": в Минобороны объяснили новое примечание ВОС-999 в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" появилась новая отметка для военнообязанных граждан. Министерство обороны Украины объяснило, что она означает и как связана с кодом ВОС-999.

Министерство обороны Украины пояснило, что отметка "Требует базовой общевойсковой подготовки" в приложении "Резерв+" касается граждан, которым присвоена военно-учетная специальность ВОС-999. Соответствующие изменения официально закреплены приказом МОУ № 380 от 10 июня 2025 года.

По данным ведомства, ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которая предоставляется лицам, не проходившим срочную службу или учебные сборы. Отметка в "Резерв+" означает лишь то, что в случае мобилизации или подписания контракта такие граждане должны пройти базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

В Минобороны отмечают, что само примечание не является основанием для получения повестки, наложения штрафов или введения других ограничений.

Отдельно уточняется, что для студентов до 25 лет БЗВП будут организовывать учебные заведения. Для остальных граждан подготовка будет проходить в случае мобилизации или при принятии на военную службу по контракту.

Что делать в такой ситуации

Никаких дополнительных шагов от гражданина не требуется. Наличие этой военно-учетной специальности не является основанием для наложения штрафов или применения каких-либо ограничений.

Фактически отметка в "Резерв+" используется исключительно для учета количества лиц, которые в случае мобилизации в особый период должны пройти базовую общевойсковую подготовку. Для пользователя это лишь информационная отметка и она не предусматривает никаких действий с его стороны.

Напомним, обязательное внедрение базовой общевойсковой подготовки предусмотрено законодательством с 1 сентября 2025 года. Согласно принятым нормам, ее должны проходить граждане, которые не находятся на военной службе, а организацию процесса обеспечивает Министерство обороны совместно с другими государственными органами.

