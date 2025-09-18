Донбасс, Запорожье или Харьковщина: где Россия попытается прорвать фронт осенью

Россия готовит новые атаки, но их летние наступления уже провалились. Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны сорвали две операции врага и имеют успехи на третьем направлении. Фокус разобрался, какие именно участки фронта Москва пытается прорвать, почему Донецкая область остается ключевой целью и сможет ли Украина отразить анонсированные осенью удары.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что Силы обороны Украины в течение лета успешно сорвали две наступательные операции российских войск, а результаты третьей станут известны в ближайшие дни. По его словам, Москва планирует еще две масштабные атаки осенью, но ситуация для российских сил усложняется, вопреки их докладам Владимиру Путину.

"Две наступательные операции мы полностью сорвали и третью я думаю, что день-два и мы поймем, что они понесли потери и у них ничего не получилось. Но мне нужно еще одни двое суток, чтобы сказать об этом публично", — заявил украинский президент.

Зеленский также отметил, что дипломатические просьбы Запада не способны остановить войну в Украине, поскольку Путин реагирует только на демонстрацию силы. По его мнению, для сдерживания российского руководства нужны четкие действия, и США вместе с европейскими партнерами могут эффективно повлиять на ситуацию путем применения силы. В то же время президент выразил готовность к переговорам с президентами США Дональдом Трампом и РФ Владимиром Путиным без предварительных условий. Однако он категорически отверг возможность встречи в Москве из-за активных обстрелов со стороны России, отметив, что поездка в столицу страны-агрессора невозможна.

Новое наступление России: какие направления выберет враг

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что ключевым направлением российской агрессии является Покровско-Мирноградский, где враг стремится прорваться к Славянску и Краматорску. По его словам, в отчетах Генштаба РФ этот район уже обозначен как "захваченный", что создает политическое давление на российское командование. Поэтому Россия активно перебрасывает войска на это направление, усиливая наступательные действия.

"Это можно объяснить тем, что когда Герасимов, начальник Генштаба РФ, презентовал отчет своей деятельности Путину, у него на карте этот район уже был закрашен очень глубоким красным цветом. Причем очень далеко и очень широко. И сейчас это надо подтверждать, а тенденции достаточно нехорошие для россиян в этом районе складываются", — отметил эксперт.

По оценке военного эксперта Дмитрия Снегирева, главным направлением российских наступательных операций является Донецкая область, в частности Покровско-Добропольское направление, Славянско-Краматорская агломерация и Новопавловское направление. За последние дни количество боевых вылетов российской авиации возросло со 134 до 200, что свидетельствует об активизации боевых действий по всей линии фронта. Основная концентрация усилий врага направлена на:

Славянско-Краматорское направление: Россия стремится захватить четыре промышленных города (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка), атакуя с трех сторон — Торецкого, Часовоярского и Лиманского направлений. Кроме того, враг пытается перерезать трассу Покровск-Константиновка, чтобы создать оперативное окружение украинской группировки в районе Константиновки.

Покровско-Добропольское направление: Российские войска имеют целью выйти к административным границам Днепропетровской области, что представляет угрозу масштабирования театра боевых действий. Это наступление имеет не только военное, но и политическое значение, направленное на давление на украинское руководство.

Новопавловское направление: Аналогично Покровскому, здесь Россия также пытается расширить зону боевых действий до границ Днепропетровской области.

"Активизация боевых действий на этих направлениях имеет целью создание предпосылок для так называемого "территориального обмена". Россия может предлагать вывод своих войск с территорий, которые не входят в состав РФ по указам Путина, а это Днепропетровская, Харьковская, Сумская области, в обмен на контроль над оккупированными частями Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем ВСУ", — подчеркивает Фокусу эксперт.

Снегирев также указал на вероятность активизации боевых действий на Запорожском направлении. Стратегическая цель России здесь — выход к Запорожью на расстояние, позволяющее вести огонь из ствольной артиллерии. О подготовке к наступлению свидетельствует передислокация оперативных резервов с Курского и Херсонского направлений, а также заявления представителей ВСУ о возможности масштабирования боевых действий.

Хотя Харьковская область остается в фокусе российского командования, Снегирев считает, что приоритетными для врага являются Донецкое и Запорожское направления. На Покровском направлении Россия сосредоточила до 110 тысяч личного состава, что подчеркивает стратегическую важность этого региона.

Два наступления РФ осенью: смогут ли Силы обороны Украины отразить атаки

Снегирев отметил, что летняя кампания российских войск потерпела неудачу. Силы обороны не только сдержали наступление на Покровском направлении, но и деоккупировали семь населенных пунктов на Добропольском направлении и два — на Покровском. На Сумском направлении украинские силы перехватили тактическую инициативу, отбив два населенных пункта. Угроза создания буферной зоны глубиной до 20 км в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях на данный момент нейтрализована.

"Силы обороны Украины контролируют около 33% территории Донецкой области, что свидетельствует о провале российских планов по полному захвату региона. Усилия украинских сил позволяют эффективно нейтрализовать планы военного руководства РФ, в частности благодаря грамотному управлению и устойчивости обороны", — говорит эксперт.

Снегирев прогнозирует, что до зимы боевые действия будут оставаться интенсивными. Политическое и экономическое давление в России заставляет Кремль ускорять наступательные операции. Однако после зимнего периода возможно переформатирование российской кампании из-за истощения ресурсов и смены стратегических целей.

Однако для эффективного противостояния Силам обороны необходима дальнейшая поддержка от международных партнеров, в частности в виде поставок оружия и ресурсов.

Напомним, в Купянске на Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. Российские войска атакуют с севера, применяя тактику "Труба 3.0", но ВСУ сдерживают наступление, нанося контратаки и срывая планы врага.

Также Фокус писал, что, Вооруженные Силы Украины успешно окружили часть российских подразделений в районе Доброполья, нанеся врагу значительные потери.