Донбас, Запоріжжя чи Харківщина: де Росія спробує прорвати фронт восени

Росія готує нові атаки, але їхні літні наступи вже провалилися. Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зірвали дві операції ворога і мають успіхи на третьому напрямку. Фокус розібрався, які саме ділянки фронту Москва намагається прорвати, чому Донеччина лишається ключовою ціллю та чи зможе Україна відбити анонсовані восени удари.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що Сили оборони України протягом літа успішно зірвали дві наступальні операції російських військ, а результати третьої стануть відомі найближчими днями. За його словами, Москва планує ще дві масштабні атаки восени, але ситуація для російських сил ускладнюється, всупереч їхнім доповідям Володимиру Путіну.

"Дві наступальні операції ми повністю зірвали й третю я думаю, що день-два і ми зрозуміємо, що вони зазнали втрат і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну дві доби, щоби сказати про це публічно", — заявив український президент.

Зеленський також наголосив, що дипломатичні прохання Заходу не здатні зупинити війну в Україні, оскільки Путін реагує лише на демонстрацію сили. На його думку, для стримування російського керівництва потрібні чіткі дії, і США разом із європейськими партнерами можуть ефективно вплинути на ситуацію через застосування сили. Водночас президент висловив готовність до переговорів із президентами США Дональдом Трампом і РФ Володимиром Путіним без попередніх умов. Однак він категорично відкинув можливість зустрічі в Москві через активні обстріли з боку Росії, зазначивши, що поїздка до столиці країни-агресора неможлива.

Новий наступ Росії: які напрямки обере ворог

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь заявив, що ключовим напрямком російської агресії є Покровсько-Мирноградський, де ворог прагне прорватися до Слов'янська і Краматорська. За його словами, у звітах Генштабу РФ цей район уже позначений як "захоплений", що створює політичний тиск на російське командування. Через це Росія активно перекидає війська на цей напрямок, посилюючи наступальні дії.

"Це можна пояснити тим, що коли Герасимов, начальник Генштабу РФ, презентував звіт своєї діяльності Путіну, в нього на карті цей район вже був зафарбованим дуже глибоким червоним кольором. Причому дуже далеко і дуже широко. І зараз це треба підтверджувати, а тенденції досить нехороші для росіян в цьому районі складаються", — зазначив експерт.

За оцінкою військового експерта Дмитра Снєгирьова, головним напрямком російських наступальних операцій є Донецька область, зокрема Покровсько-Добропільський напрямок, Слов'янсько-Краматорська агломерація та Новопавлівський напрямок. За останні дні кількість бойових вильотів російської авіації зросла зі 134 до 200, що свідчить про активізацію бойових дій по всій лінії фронту. Основна концентрація зусиль ворога спрямована на:

Слов'янсько-Краматорський напрямок: Росія прагне захопити чотири промислові міста (Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка), атакуючи з трьох сторін — Торецького, Часовоярського та Лиманського напрямків. Крім того, ворог намагається перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб створити оперативне оточення українського угруповання в районі Костянтинівки.

Покровсько-Добропільський напрямок: Російські війська мають на меті вийти до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, що становить загрозу масштабування театру бойових дій. Цей наступ має не лише військове, а й політичне значення, спрямоване на тиск на українське керівництво.

Новопавлівський напрямок: Аналогічно до Покровського, тут Росія також намагається розширити зону бойових дій до меж Дніпропетровської області.

"Активізація бойових дій на цих напрямках має на меті створення передумов для так званого "територіального обміну". Росія може пропонувати виведення своїх військ із територій, які не входять до складу РФ за указами Путіна, а це Дніпропетровська, Харківська, Сумська області, в обмін на контроль над окупованими частинами Донецької області, які зараз перебувають під контролем ЗСУ", — підкреслює Фокусу експерт.

Снєгирьов також вказав на ймовірність активізації бойових дій на Запорізькому напрямку. Стратегічна мета Росії тут — вихід до Запоріжжя на відстань, що дозволяє вести вогонь зі ствольної артилерії. Про підготовку до наступу свідчить передислокація оперативних резервів із Курського та Херсонського напрямків, а також заяви представників ЗСУ про можливість масштабування бойових дій.

Хоча Харківська область залишається у фокусі російського командування, Снєгирьов вважає, що пріоритетними для ворога є Донецький і Запорізький напрямки. На Покровському напрямку Росія зосередила до 110 тисяч особового складу, що підкреслює стратегічну важливість цього регіону.

Два наступи РФ восени: чи зможуть Сили оборони України відбити атаки

Снєгирьов наголосив, що літня кампанія російських військ зазнала невдачі. Сили оборони не лише стримали наступ на Покровському напрямку, але й деокупували сім населених пунктів на Добропільському напрямку та два — на Покровському. На Сумському напрямку українські сили перехопили тактичну ініціативу, відбивши два населені пункти. Загроза створення буферної зони глибиною до 20 км у Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях наразі нейтралізована.

"Сили оборони України контролюють приблизно 33% території Донецької області, що свідчить про провал російських планів щодо повного захоплення регіону. Зусилля українських сил дозволяють ефективно нейтралізувати плани військового керівництва РФ, зокрема завдяки грамотному управлінню та стійкості оборони", — каже експерт.

Снєгирьов прогнозує, що до зими бойові дії залишатимуться інтенсивними. Політичний і економічний тиск у Росії змушує Кремль прискорювати наступальні операції. Однак після зимового періоду можливе переформатування російської кампанії через виснаження ресурсів і зміну стратегічних цілей.

Однак для ефективного протистояння Силам оборони необхідна подальша підтримка від міжнародних партнерів, зокрема у вигляді постачання зброї та ресурсів.

