"Процесс в разгаре": в Воздушных силах ВСУ создают подразделение беспилотных систем ПВО, — Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины объявил, что система противовоздушной обороны в составе Воздушных сил получит новый род войск. Новое подразделение будет отражать воздушные удары Российской Федерации с помощью беспилотников.

Главная задача нового рода войск — защита инфраструктурных объектов и населенных пунктов в тылу, пояснил Сырский во время встречи с медиа, написали на портале "Милитарный". Подразделение усилит противовоздушную оборону, которая сейчас работает тактической авиацией и зенитками, уточняется в статье.

Командующий добавил, что новый род войск уже формирует подразделения, определены командиры. Главная задача нового подразделения беспилотных систем в составе Воздушных сил ВСУ — сбивание российских дронов-камикадзе "Шахед". С этой целью армия закупает все больше радиолокационных станций и готовит операторов.

"Этот процесс в разгаре, если можно так сказать", — сказал Сырский.

Кроме того, выяснилось, что эффективность дронов-перехватчиков украинского и советского производства, — на уровне 70%, заявил командующий (вероятно, речь идет о попадании по цели двух из трех запущенных БпЛА). Командующий уточнил, что в Украине усовершенствуют эшелонированную систему ПВО, первый край которой будет проходить по линии фронта. Чтобы улучшить обнаружение вражеских целей, армия получит тактические трехкоординатные радары: это небольшие и нетяжелые устройства, которые легко замаскировать.

Сырский также высказался по другим вопросам обороны и ВСУ. Среди них — информация о 1250 км фронта, освобождение 168 кв.км территории, поражение 85 объектов на территории РФ в течение двух месяцев.

Реформа ВСУ — что известно о дронах-перехватчиках

Отметим, Фокус писал об использовании дронов-перехватчиков для сбивания "Шахедов", которые теперь, после реформы ВСУ, станут оружием нового рода войск. В частности, об этом говорил министр обороны Денис Шмыгаль. По словам чиновника, Украина сможет применять по 1000 таких дронов в сутки. Шмыгаль уточнил, что производство таких устройств наладится легко, но труднее обеспечить его системами управления, радарами и системами ИИ для наведения на цель.

Напоминаем, в сентябре из-за реформы ВСУ, объявленной Сырским, развернулся скандал из-за создания штурмовых войск: Фокус собрал информацию и мнения экспертов по этому вопросу.