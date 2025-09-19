Воздушная оборона будущего: сможет ли Украина превратить дроны в главный щит от атак РФ

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что вскоре Украина сможет за сутки привлекать не менее 1000 дронов-перехватчиков для отражения атак — ответ на ночные волны "Шахедов". Пока эксперты спорят об эффективности дронов-перехватчиков, Фокус узнавал, какие технические и кадровые преграды еще нужно преодолеть и какие новые угрозы ждут украинское небо.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре сможет использовать не менее тысячи дронов-перехватчиков в сутки для отражения российских атак. Об этом он сообщил 18 сентября на пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем в Киеве.

Шмыгаль отметил, что Россия способна применять до 800 беспилотников за ночь, поэтому Украина стремится иметь по крайней мере 1000 дронов-перехватчиков для эффективного противодействия.

"Этот уровень будет достигнут. Я не могу говорить, какой на сегодня уровень, но уже в ближайшее время этот уровень будет реализован", — сказал министр.

По его словам, цель — перехватывать все вражеские дроны на территории Украины. Производство дронов не является проблемой, сложность заключается в обеспечении наземными комплексами управления, радарами и системами с искусственным интеллектом для наведения. Шмыгаль подчеркнул, что система перехвата включает не только дроны, но и РЭБ-системы и радары.

"Большой комплекс, и его имплементация отнимает немного времени. Но мы уверенно, согласно графику движемся к цели, которая поставлена", — заверил Шмыгаль.

Украинские дроны-перехватчики: почему поссорились эксперты

Офицер ВСУ, основатель исследовательского конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов критикует программу дронов-перехватчиков, на которую Украина сделала ставку для ПВО. По его словам государство выделило миллиарды гривен на их создание, но "Шахеды" продолжают атаковать Украину. По его словам, дроны-перехватчики — это адаптированные FPV-дроны с ограниченным временем полета, низкой скоростью и проблемами в непогоду.

"В реальности все гораздо сложнее — опытных операторов для работы в небе ночью — очень мало, экипажи давно отправили на фронт, как "не критически важные элементы ПВО", радаров для обнаружения шахедов у нас кот наплакал у всех ВСУ, а "Шахеды" летят плотным клином, и запустить второй дрон-перехватчик, если первый не попал в цель, оператор просто не успевает", — отмечает Касьянов.

По его мнению, для отражения массированных атак нужны сотни операторов, которых не хватает, а также радары и системы с искусственным интеллектом. Видео успешных перехватов мало, ведь эффективность низкая. Касьянов предлагает зенитно-ракетные комплексы, как "Панцирь" или "Железный купол", которые эффективнее и дешевле.

В свою очередь, украинский бизнесмен, волонтер и военный Александр Карпюк, известный как Serg Marco, опровергает критику Юрия Касьянова относительно зенитных дронов-перехватчиков. По мнению Карпюка, ставка на дроны появилась летом после успехов экипажей, когда они начали сбивать по 5-10 "Шахедов" за ночь, а не в начале года. Обучение управлению зенитным дроном занимает недели.

"Наведение зенитного дрона автоматизировано через тактические радары. Конечно оператор там нужен, но сама процедура "пуск-наведение-захват цели" — проходит автоматизировано. Обучение там неделю-две, все довольно просто, это не то же самое что научить боевого фпвишника", — добавляет Карпюк.

Также Serg Marco критикует создание нового украинского зенитного ракетного комплекса, подобного российскому "Панцирю". Последний, в частности, неэффективен против дронов. А создание новой ракетной системы займет годы и миллиарды гривен.

Стоимость дронов-перехватчиков и нюансы работы

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил сложность создания эффективных систем противодействия дальнобойным ударным дронам РФ с помощью дронов-перехватчиков учитывая физические, технические и человеческие факторы, которые влияют на успех таких операций.

Криволап пояснил, что гораздо сложнее обеспечить точное наведение на цель, особенно в условиях боевых действий. Оператор FPV-дрона, работающий в очках виртуальной реальности, сталкивается с серьезными вызовами: нужно не только найти цель, но и точно в нее попасть, что осложняется высокой скоростью полета и ограниченной видимостью, особенно ночью. По его оценке, для выполнения таких задач необходимы высококвалифицированные операторы, которых критически не хватает.

"Сергей "Флеш" отмечает, что для поражения одного "Шахеда" опытные пилоты используют в среднем три дрона-перехватчика. Однако по моим оценкам только 3-4 из 20-30 опытных пилотов способны эффективно перехватывать вражеские дроны", — отмечает Фокусу Криволап.

Кроме того, по данным эксперта, стоимость одного такого дрона колеблется от 5 до 20 тысяч долларов в зависимости от производителя, комплектации и условий контракта. Например, глава агентства закупок Минобороны Арсен Жумадилов сообщал, что было законтрактовано три компании, одна из которых украинская, для поставки таких дронов. В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Украина выкупит все дроны-перехватчики, которые производятся отечественными компаниями.

В то же время Криволап оптимистично настроен относительно будущего украинских дронов-перехватчиков. Он считает, что Украина еще не сказала своего последнего слова в этой сфере, и разработки продолжаются. Например, Федоров анонсировал, что к середине октября 2025 года Украина может получить автоматическую систему дронов-перехватчиков, которая значительно упростит борьбу с вражескими БПЛА.

Тактика России и новые вызовы для дронов-перехватчиков

Эксперт отметил, что Россия изменила тактику использования "Шахедов", перейдя к прицельным атакам на конкретные объекты и применяя групповые запуски. Российские войска начали практиковать так называемые "рои" дронов, где есть ведущий дрон, который координирует другие между собой. Также постепенно внедряются "Шахеды" с каналами связи и видеонаблюдением. Следующим шагом, по словам Криволапа, может стать внедрение систем донаведения на основе искусственного интеллекта, что значительно усложнит противодействие.

Криволап подчеркнул, что размещение операторов дронов-перехватчиков является еще одним вызовом. Их нужно располагать на достаточном расстоянии от городов, чтобы избежать гражданских жертв в случае неудачи. Кроме того, дроны должны взлетать на высоту 1,5-2 км, чтобы избежать поражения стрелковым оружием, что затрудняет их защиту от вражеских средств ПВО. Сейчас российские дроны часто прорываются к городам, где их сбивают мобильные группы или дроны-перехватчики.

"Для перехвата одного "Шахеда" нужно несколько дронов-перехватчиков, которые запускаются с небольшим интервалом до одной минуты. Если Россия одновременно запускает, например, 50 дронов, для их перехвата нужно 300-500 операторов, каждый из которых нуждается в помощнике для ориентации в пространстве. Это создает огромную нагрузку на логистику, ведь операторов необходимо разместить так, чтобы они не мешали друг другу, избегали воздействия средств радиоэлектронной борьбы и работали на разных частотах", — добавляет эксперт.

Напомним, в ночь на 16 сентября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и дронами "Шахед". В результате российской атаки в Запорожье один человек погиб, семь — пострадали, в том числе один ребенок.

Также Фокус писал, что Россия все больше полагается на беспилотники как ключевой инструмент войны. Если раньше атака 40 дронами считалась значительной, то сейчас речь идет о сотнях и тысячах БПЛА.