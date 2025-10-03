Дрони-перехоплювачі проти "Шахедів": скільки коштує інфраструктура для зенітних БпЛА, — аналітики

Застосування дронів-перехоплювачів, як і будь-якого боєприпасу, пов'язане з розрахунками їхньої вартості. У цьому контексті найчастіше згадують тільки ціну перехоплювача, але "гола" вартість техніки — лише частина повної суми, і в розрахунок треба включати всю інфраструктуру безпілотної системи.

У матеріалі Financial Times, присвяченому зенітним дронам, які застосовують, зокрема, в Україні, автори спробували оцінити вартість не окремого дрона-перехоплювача, а повного комплексу. Сюди входять пускові системи, наземні станції, програмне забезпечення, підготовка операторів та експлуатаційні витрати.

На прикладі з дроном-перехоплювачем Hunter (імовірно, новим рішенням від Piranha Tech) редакція FT умовно розподілила витрати: до $15 000 — на наземну станцію управління, до $8 000 — на наземне обладнання та ПЗ, ще $8 000 — на катапульту для запуску, і близько $4 500 — на сам дрон. У сумі це дає приблизно $35 500 на комплект.

При цьому експерти з Defense Express зазначають, що джерела вартості в матеріалі FT не розкриваються, а представлені цифри слід розглядати як демонстративні. Вони підкреслюють, що спиратися лише на ціну дрона — неправильно. Для побудови ефективного захисту на базі перехоплювачів потрібно безліч наземних станцій, десятки і сотні пускових пристроїв, резервні дрони (по дві машини на ціль) і підготовлені оператори. До того ж реальна ефективність перехоплення далеко не 100%, що збільшує споживання ресурсів.

Проте навіть з урахуванням усіх супутніх витрат перехоплювальні дрони залишаються значно дешевшими за зенітні ракети. Це було особливо помітно під час перехоплень російських БПЛА "Гербера" над Польщею, де різниця між вартістю приманок-дронів і витрачених на них ракет оцінювалася в десятки разів.

Дрони-перехоплювачі ЗСУ — деталі

Нагадаємо, 2 жовтня народна депутатка Мар'яна Безгула підняла питання щодо ефективності дронів-перехоплювачів і системи ППО загалом. Йшлося про те, що є багато заяв про використання зенітних дронів, але чомусь фіксується занадто багато влучень "Шахедів" під час обстрілів ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що ефективність застосування дронів-перехоплювачів залишається предметом дискусій у колах військових експертів. У зв'язку з цим, Фокус з'ясовував, які технічні та кадрові перепони ще потрібно подолати і які нові загрози чекають на українське небо.