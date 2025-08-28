Адаптируются и выживают: как ВСУ воевать дронами несмотря на плотные средства РЭБ, — эксперт

На передовой в Украине использование дронов выросло беспрецедентными темпами, но соответственно увеличились масштабы применения средств радиоэлектронной борьбы, которые закрывают поле боя. Западный эксперт объяснил, как украинцам найти беспилотные системы, которые являются дешевыми, надежными и легко заменяемыми.

Related video

Радиоэлектронная борьба стала одним из важнейших инструментов в современной войне с использованием беспилотников в Украине. Несмотря на то, что современные системы РЭБ нарушают работу или выводят из строя большинство беспилотников на базе GPS, новые навигационные технологии начинают ставить под сомнение это преимущество. Об этом говорится в материале издания Defence Blog.

По словам ведущего эксперта по борьбе с беспилотными летательными аппаратами Авива Бар Зохара, альтернативные методы борьбы с РЭБ уже тестируются.

"Беспилотники с оптоволоконной связью уже работают на расстоянии 20 км и продемонстрировали работу на расстоянии до 100 км на платформах вертикального взлета и посадки; беспилотники на базе Wi-Fi требуют других методов глушения; а беспилотники, использующие камеры с Visual SLAM в сочетании с инерционными датчиками, могут ориентироваться и картографировать местность без GPS", — пояснил он.

Эксперт отметил, что средства РЭБ не исчезнут, ожидается, что дроны, оснащенные такими системами, появятся в большем количестве, пока "они не сбалансируют уравнение".

Дроны на фронте — детали

На передовой в Украине использование дронов выросло беспрецедентными темпами, отметил эксперт. Украинские подразделения продолжают требовать систем, которые являются дешевыми, надежными и легко заменяемыми. Бар Зохар отметил, что автономность еще не достигла уровня, когда солдаты готовы полностью ей доверять.

"Из многих интервью с бойцами и командирами в Украине понятно, что операторы отдают предпочтение количеству и надежности. Они хотят 300 проверенных FPV — крепких, точных и полностью надежных — а не несколько автономных систем, которые еще не являются зрелыми. Автономности все еще не хватает предсказуемости, а доверие между человеком и машиной ограничено", — сказал он.

Эксперт уверен, что автономность в конце концов будет внедрена, но только тогда, когда операторы точно будут знать, что будет делать один автономный дрон или синхронизированный рой. Также он отмечает, что будущие системы должны обеспечивать значимый человеческий контроль, возможность прерывания миссий и ответственность после действий.

"Как четко показывает недавняя оборонная политика США, дроны будут затратными — как винтовочные пули. Не будет ожиданий их сохранения. Я ожидаю, что в каждом отделении будут солдаты, специализирующиеся на дронах, с большими запасами для выполнения нескольких миссий", — сказал он.

По мнению эксперта, сейчас продолжаются соревнования между системами РЭБ, которые создают препятствия и разрушают работу, и инновациями дронов, которые стремятся адаптироваться и выжить.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия вскоре может начать массово использовать новый тип дронов, с которыми стандартные украинские средства окопного РЭБ не способны бороться. Это создает серьезную угрозу, которую нельзя игнорировать.

Ранее сообщалось, что у украинских воинов на фронте появилось новое средство радиоэлектронной борьбы, позволяющее противодействовать дронам со сбросами. "Верес-2" — это технологичное компактное средство РЭБ весом 20 кг, созданное с применением собственного программного обеспечения.