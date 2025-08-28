Адаптуються і виживають: як ЗСУ воювати дронами попри щільні засоби РЕБ, — експерт

На передовій в Україні використання дронів зросло безпрецедентними темпами, але відповідно збільшились масштаби застосування засобів радіоелектронної боротьби, які закривають поле бою. Західний експерт пояснив, як українцям відшукати безпілотні системи, які є дешевими, надійними та легко замінюваними.

Радіоелектронна боротьба стала одним із найважливіших інструментів у сучасній війні з використанням безпілотників в Україні. Попри те, що сучасні системи РЕБ порушують роботу або виводять з ладу більшість безпілотників на базі GPS, нові навігаційні технології починають ставити під сумнів цю перевагу. Про це ідеться в матеріалі видання Defence Blog.

За словами провідного експерта з боротьби з безпілотними літальними апаратами Авіва Бар Зохара, альтернативні методи боротьби з РЕБ вже тестуються.

"Безпілотники з оптоволоконним зв'язком вже працюють на відстані 20 км і продемонстрували роботу на відстані до 100 км на платформах вертикального зльоту та посадки; безпілотники на базі Wi-Fi потребують інших методів глушіння; а безпілотники, що використовують камери з Visual SLAM у поєднанні з інерційними датчиками, можуть орієнтуватися та картографувати місцевість без GPS", — пояснив він.

Експерт зазначив, що засоби РЕБ не зникнуть, очікується, що дрони, оснащені такими системами, з'являться у більшій кількості, доки "вони не збалансують рівняння".

Дрони на фронті — деталі

На передовій в Україні використання дронів зросло безпрецедентними темпами, зауважив експерт. Українські підрозділи продовжують вимагати систем, які є дешевими, надійними та легко замінюваними. Бар Зохар наголосив, що автономність ще не досягла рівня, коли солдати готові повністю їй довіряти.

"З багатьох інтерв'ю з бійцями та командирами в Україні зрозуміло, що оператори віддають перевагу кількості та надійності. Вони хочуть 300 перевірених FPV — міцних, точних та повністю надійних — а не кілька автономних систем, які ще не є зрілими. Автономності все ще бракує передбачуваності, а довіра між людиною та машиною обмежена", — сказав він.

Експерт впевнений, що автономність зрештою буде впроваджена, але лише тоді, коли оператори точно знатимуть, що робитиме один автономний дрон або синхронізований рій. Також він наголошує, що майбутні системи повинні забезпечувати значущий людський контроль, можливість переривання місій та відповідальність після дій.

"Як чітко показує нещодавня оборонна політика США, дрони будуть витратними — як гвинтівкові кулі. Не буде очікувань їх збереження. Я очікую, що в кожному відділенні будуть солдати, що спеціалізуються на дронах, з великими запасами для виконання кількох місій", — сказав він.

На думку експерта, зараз тривають змагання між системами РЕБ, які створюють перешкоди та руйнують роботу, та інноваціями дронів, які прагнуть адаптуватися та вижити.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія незабаром може почати масово використовувати новий тип дронів, з якими стандартні українські засоби окопного РЕБ не здатні боротися. Це створює серйозну загрозу, яку не можна ігнорувати.

Раніше повідомлялося, що в українських воїнів на фронті з'явився новий засіб радіоелектронної боротьби, що дає змогу протидіяти дронам зі скидами. "Верес-2" — це технологічний компактний засіб РЕБ вагою 20 кг, створений із застосуванням власного програмного забезпечення.