На фронті з'явився новий РЕБ "Верес-2": у чому його особливість (фото)

В українських воїнів на фронті з'явився новий засіб радіоелектронної боротьби, що дає змогу протидіяти дронам зі скидами.

Малогабаритну станцію РЕБ "Верес-2" презентувала компанія "Укрспецконсалтинг", заявивши про успішне постачання нею Сил оборони та її використання в бойових умовах на Запорізькому та Покровському напрямках, повідомляє Defence Express.

За словами командира однієї з бригад, яка вже отримала цей комплекс, "Верес-2" ефективно протистоїть Mavik і Autel, що несуть бойові заряди, а його можливості "перевищують показники інших наявних у частині засобів спрямованої дії, з тими самими робочими діапазонами частот.

"Верес-2": у чому його особливість

"Верес-2" — це технологічний компактний засіб РЕБ вагою 20 кг, створений із застосуванням власного програмного забезпечення та низки ключових модулів власної розробки та виготовлення. Він забезпечує вплив на бортові радіоприймальні пристрої БпЛА для одночасного придушення сигналів управління від оператора та супутникових радіонавігаційних систем (GPS, Galileo, Glonass і BeiDou) шляхом постановки активної шумоподібної перешкоди.

Нова станція РЕБ працює в діапазонах радіочастот 1160-1280 МГц; 1560-1630 МГц; 2400-2500 МГц, 5160-5280 МГц і 5725 МГц-58550 МГц, що дає змогу впливати на бортові радіоприймальні пристрої БпЛА для одночасного придушення сигналів управління від оператора й таких супутникових радіонавігаційних систем, як GPS, Galileo, Glonass і BeiDou.

Станція РЕБ "Верес-2" успішно використовується на Покровському та Запорізькому напрямках Фото: Defence Express

Завдяки пульту дистанційного керування комплекс дає змогу вибирати діапазони роботи, поляризацію сигналу, потужність. Так само віддалено його можна вмикати і вимикати.

"Верес-2" стійкий до впливу пилу, вологи та низьких температур. Акумулятор дає змогу станції безперебійно працювати до 60 хвилин, а від мережі змінного струму — постійно.

Комплекс "Верес-2" стійкий до низьких температур Фото: Defence Express

