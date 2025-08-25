На фронте появился новый РЭБ "Верес-2": в чем его особенность (фото)

У украинских воинов на фронте появилось новое средство радиоэлектронной борьбы, которое позволяет противодействовать дронам со сбросами.

Малогабаритную станцию РЭБ "Верес-2" представила компания "Укрспецконсалтинг", заявив об успешном снабжении ею Сил обороны и ее использовании в боевых условиях на Запорожском и Покровском направлениях, сообщает Defence Express.

По словам командира одной из бригад, которая уже получила этот комплекс, "Верес-2" эффективно противостоит Mavik и Autel, несущих боевые заряды, а его возможности " превышают показатели других имеющихся в части средств направленного действия, с теми же рабочими диапазонами частот.

"Верес-2": в чем его особенность

"Верес-2" — это технологическое компактное средство РЭБ весом 20 кг, созданное с применением собственного программного обеспечения и ряда ключевых модулей собственной разработки и изготовления. Он обеспечивает воздействие на бортовые радиоприемные устройства БпЛА для одновременного подавления сигналов управления от оператора и спутниковых радионавигационных систем (GPS, Galileo, Glonass и BeiDou) путем постановки активного шумообразного помехи.

Новая станция РЭБ работает в диапазонах радиочастот 1160 – 1280 МГц; 1560 – 1630 МГц; 2400 – 2500 МГц, 5160 – 5280 МГц и 5725 МГц – 5850 МГц, что позволяет воздействать на бортовые радиоприемные устройства БпЛА для одновременного подавления сигналов управления от оператора и таких спутниковых радионавигационных систем как GPS, Galileo, Glonass и BeiDou.

Станция РЭБ "Верес-2" успешно используется на Покровском и Запорожском направлениях Фото: Defence Express

Благодаря пульту дистанционного управления, комплекс позволяет выбирать диапазоны работы, поляризацию сигнала, мощность. Так же удаленно его модно включать и выключать.

"Верес-2" устойчив к воздействию пыли, влаги и низким температурам. Аккумулятор позволяет станции бесперебойно работать до 60 минут, а от сети переменного тока – постоянно.

Комплекс "Верес-2" устойчив к низким температурам Фото: Defence Express

Ранее Фокус писал, как работает новая противодроновая ракета DroneHammer, а также рассказывал, чем опасна российская ракета S8000 "Бандероль" для Украины.