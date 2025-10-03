110 бригада спростувала окупацію Вербового, а DeepState позначив "сіру зону": причина суперечки

Диверсанти Збройних сил Російської Федерації зайшли ненадовго у село Вербове Дніпропетровської області, розгорнули прапор, але після того їх знешкодили бійці 110 окремої механізованої бригади 17 армійського корпусу Збройних сил України. Українські військові не погодились із даними аналітиків DeepState, які позначили часткову окупацію та "сіру зону".

Міноборони РФ продемонструвало відео з російським прапором у Вербовому, але заяви противника про повну окупацію села не відповідають дійсності, ідеться у дописі 110 ОМБр ЗСУ на сторінці Facebook. Бійці продемонстрували кадри з безпілотника, які показали знешкодження російських диверсантів, які пробрались у село. Бригада звернулась до аналітиків проєкту DeepState, які позначили село не тим кольором, та запропонували виправити помилку.

Заява українських військових з'явилась зранку 3 жовтня. 110 бригада показала кадри бою з російською ДРГ, яка проникла у Вербове, щоб зняти пропагандистське відео з "розгортанням прапора". Після цього диверсантів виявили та знешкодили: частина загинула, частина отримали поранення. Бійці запевнили про повний контроль над населеним пунктом і звернулись до DeepState. Вони наголошують, що на карті слід забрати позначки окупації і не поспішати "замальовувати червоним" без перевірки, ідеться у дописі.

"Хлопці зайшли в село, знищили залишки противника й зачистили населений пункт. Вербове під контролем 110 ОМБр. Інформація на DEEP STATE не відповідає дійсності", — написали бійці 110 ОМБр 17 корпусу ЗСУ.

Наступ РФ — скрин заяви 110 бригади про Вербове 3 жовтня Фото: Скриншот

У каналі DeepState поки не з'явилась реакція на заперечення 110 бригади щодо ситуації у Вербовому.

Наступ РФ — що кажуть аналітики DeepState та росіяни

Карта проєкту DeepState показує ситуацію у селі Вербове Дніпропетровської області. Орієнтовно, 28 вересня аналітики змістили "червону зону" російської окупації на крайню східну околицю населеного пункту. Тоді ж "сіра зона", яка означає невизначеність та бої, поширилась на всю територію села.

Тим часом Міноборони РФ у середу 1 жовтня заявило про начебто повну окупацію села Вербове на Дніпровщині, вказано у заяві росіян у Telegram-каналі.

Село Вербове Покровського району Дніпропетровщини — населений пункт площею 0,443 кв. км, у якому до вторгнення РФ жило пів тисячі осіб. Площа, яку, ймовірно, контролюють росіяни, — 0,04 кв. км, показує карта DeepState. На протилежному боці — вільна від "сірої зони" ділянка площею 0,07 кв. км.

Наступ РФ — ситуація у Вербовому згідно з DeepState 3 жовтня Фото: DeepState

У дописі DeepState, який з'явився зранку 3 жовтня, вказано, що біля Вербового розширюється зона боїв. Крім того, є просування ЗС РФ біля сіл Новоіванівка, Біла Гора, Шандриголове.

Генштаб ЗСУ про ситуацію у Дніпропетровській області

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 жовтня вказано, що на Новопавлівському напрямку, до якого належить село Вербове, нарахували 28 штурмів ЗС РФ. Згідно з даними командування, противник навіть не наблизився до цього населеного пункту, а перебуває у районі сіл Белезове-Калинівське-Новогригорівка (за 5 км на схід).

Зазначимо, 25 вересня Фокус писав про наступ РФ у напрямку села Вербове на Дніпропетровщині. На той час підрозділи ЗС РФ, згідно з даними DeepState, перебували на відстані 6 км від Вербового поруч із селом Березовим.

Нагадуємо, 1 вересня аналітики повідомили про просування ЗС РФ у трьох точках у Дніпропетровській та Запорізькій областях.