110 бригада опровергла оккупацию Вербового, а DeepState обозначил "серую зону": причина спора

Диверсанты Вооруженных сил Российской Федерации оказались ненадолго в селе Вербовое Днепропетровской области, развернули флаг, но после этого их обезвредили бойцы 110 отдельной механизированной бригады 17 армейского корпуса Вооруженных сил Украины. Украинские военные не согласились с данными аналитиков DeepState, которые обозначили частичную оккупацию и "серую зону".

Related video

Минобороны РФ продемонстрировало видео с российским флагом в Вербовом, но заявления противника о полной оккупации села не соответствуют действительности, говорится в сообщении 110 ОМБр ВСУ на странице Facebook. Бойцы продемонстрировали кадры с беспилотника, которые показали обезвреживание российских диверсантов, которые пробрались в село. Бригада обратилась к аналитикам проекта DeepState, которые обозначили село не тем цветом, и предложили исправить ошибку.

Заявление украинских военных появилось утром 3 октября. 110 бригада показала кадры боя с российской ДРГ, которая проникла в Вербовое, чтобы снять пропагандистское видео с "развертыванием флага". После этого диверсантов обнаружили и обезвредили: часть погибла, часть получили ранения. Бойцы заверили о полном контроле над населенным пунктом и обратились к DeepState. Они отмечают, что на карте следует убрать отметки оккупации и не спешить "зарисовывать красным" без проверки, говорится в заметке.

"Ребята зашли в село, уничтожили остатки противника и зачистили населенный пункт. Вербово под контролем 110 ОМБр. Информация на DEEP STATE не соответствует действительности", — написали бойцы 110 ОМБр 17 корпуса ВСУ.

Наступление РФ — скрин заявления 110 бригады о Вербово 3 октября Фото: Скриншот

В канале DeepState пока не появилась реакция на возражения 110 бригады относительно ситуации в Вербовом.

Наступление РФ — что говорят аналитики DeepState и россияне

Карта проекта DeepState показывает ситуацию в селе Вербовое Днепропетровской области. Ориентировочно, 28 сентября аналитики сместили "красную зону" российской оккупации на крайнюю восточную окраину населенного пункта. Тогда же "серая зона", которая означает неопределенность и бои, распространилась на почти всю территорию села.

Между тем Минобороны РФ в среду 1 октября заявило о якобы полной оккупации села Вербово на Днепропетровщине, указано в заявлении россиян в Telegram-канале.

Село Вербовое Покровского района Днепропетровской области — населенный пункт площадью 0,443 кв. км, в котором до вторжения РФ жило полтысячи человек. Площадь, которую, вероятно, контролируют россияне, — 0,04 кв. км, показывает карта DeepState. На противоположной стороне — свободный от "серой зоны" участок площадью 0,07 кв. км.

Наступление РФ — ситуация в Вербовом согласно DeepState 3 октября Фото: DeepState

В заметке DeepState, которая появилась утром 3 октября, указано, что у Вербового расширяется зона боев. Кроме того, есть продвижение ВС РФ возле сел Новоивановка, Белая Гора, Шандриголовое.

Генштаб ВСУ о ситуации в Днепропетровской области

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 октября указано, что на Новопавловском направлении, к которому относится село Вербовое, насчитали 28 штурмов ВС РФ. Согласно данным командования, противник даже не приблизился к этому населенному пункту, а находится в районе сел Белезовое-Калиновское-Новогригорьевка (в 5 км к востоку).

Отметим, 25 сентября Фокус писал о наступлении РФ в направлении села Вербово на Днепропетровщине. На то время подразделения ВС РФ, согласно данным DeepState, находились на расстоянии 6 км от Вербового рядом с селом Березовым.

Напоминаем, 1 сентября аналитики сообщили о продвижении ВС РФ в трех точках в Днепропетровской и Запорожской областях.