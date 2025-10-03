"6 уничтожили, 1 потерялся": до ЛБЗ под Покровском доходит 10% оккупантов, — офицер (видео)

ВС перебросила на Покровское направление более подготовленных морских пехотинцев и не оставляет попыток наступления, титаническими усилиями Силы обороны остановили вражеское продвижение. Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал, что из группы в 10 человек до линии боестолкновения дошел только один россиянин, и тот сдался в плен.

Сейчас на Покровском направлении делается ставка на плохую погоду, ухудшение видимости. В таких условиях украинские военные продвигаются вперед, заходят в новые села, обнаруживают и уничтожают бойцов ВС РФ. Об этом младший лейтенант рассказал в эфире "24 Канала" 3 октября.

"Все эти мероприятия проводятся с очень детальной подготовкой, с очень детальным изучением всех маршрутов противника по небу, всех его средств поражения", — заверил Гриценко.

Он подчеркнул, что продвижение ВС РФ на Покровском направлении остановилось исключительно благодаря титаническим усилиям защитников, которые стараются всегда быть на шаг впереди. Благодаря слаженной работе подразделений удается останавливать утечки на линии боестолкновения и даже двигаться вперед. Однако попыток наступления враг не оставляет.

"Постоянно пытается идти вперед, постоянно пытается обнаружить наши позиции на переднем крае, уничтожить с помощью БПЛА и быстренько-быстренько втягивать через эти места слабые свою пехоту", — передал военный.

По словам офицера, морские пехотинцы, которых перебросила РФ в район Покровска, более подготовлены, чем другие оккупанты, но это чувствуется только в стрелковом бою.

"Они умеют передвигаться, они умеют прикрывать друг друга — это чувствуется. Когда лично я вижу с дрона и заношу на них какую-то бомбу, какой-то сброс — оно не ощущается, так же разлетаются", — заявил он.

Гриценко рассказал, что недавно защитники взяли в плен оккупанта, который отправлялся к позициям в группе из 10 человек.

"Шесть из которых во время движения были уничтожены нашими тяжелыми бомберами, один потерялся, двое подорвались на минировании и вот один смог дойти до наших позиций", — пояснил он.

У них был маршрут, но из группы остался только один россиянин. Несмотря на это его продолжали вести к позициям. Увидев украинских военных, он поднял руки и сказал, что сдается.

"То есть мы видим, что из 100% буквально 10% доходят до линии боевого соприкосновения", — добавил младший лейтенант.

